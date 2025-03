Neuer Verein in Monakam: Die ersten Pläne stehen bereits fest

Der Förderverein „Monakam macht’s möglich e.V.“ nimmt immer mehr Gestalt an. Bei der ersten Vorstandssitzung besprachen die neu eingesetzten Vorsitzenden erste Ideen und kündigten bereits die erste größere Aktion an.

Die Sanierung der Monakamer Hütte oder die Wiederbelebung der Jausenstation sind vielleicht schon bald keine Zukunftsmusik mehr. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat Ortsvorsteherin Beatrice Gottschalk Näheres zu der Gründung des Fördervereins „Monakam macht’s möglich e.V.“ bekannt gegeben. Es gibt bereits erste konkrete Pläne, um Geld in die Kasse zu spülen.

Der Ortschaftsrat griff im vergangenen Jahr die Idee für den Förderverein auf, nachdem Bürger immer wieder mit Vorschlägen zu verschiedensten Bereichen auf die Ortschaftsräte zugekommen waren, so Gottschalk. Etwa zur selben Zeit stellte der Ortschaftsrat fest, dass von der Stadt immer weniger finanzielle Mittel zu erwarten sind. Das Budget des Ortschaftsrats sei gekürzt worden, was viele gewünschte Projekte derzeit schwieriger mache, erklärt Ortsvorsteherin Gottschalk.

Lockere Atmosphäre

Der Verein „Monakam macht’s möglich e.V.“ soll dagegen Abhilfe schaffen , indem er die Menschen und Vereine im Ort besser vernetzt, das Dorfleben stärkt und gemeinsam Projekte auf den Weg bringt. Um den Verein gründen zu können, lud der Ortschaftsrat zu einer Ideenwerkstatt im Dorfzentrum ein. Bei Kaffee und Kuchen und einer lockeren Atmosphäre diskutierten rund 40 Interessierte mit. Gottschalk zeigte sich bereits vor einiger Zeit in einem Gespräch mit unserer Redaktion begeistert von der regen Beteiligung der Bürger.

Verein hat nun Vorstand eingesetzt

Am 2. Februar fand die erste Gründungssitzung des Vereins statt. Dabei wurde der Vorstand des Vereins bestimmt. Dieser setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Andreas Weidner, dem stellvertretenden Vorsitzenden Raphael Badura, der Öffentlichkeitsbeauftragten Yvonne Bayer, der Schriftführerin Maria Roling, dem Kassenwart Klaus Ebersoldt sowie drei Beisitzern. Gottschalk erklärte, dass der Verein sich aktuell noch in der Eintragungsphase befinde. Die Unterlagen wurden beim Amtsgericht eingereicht, so dass die endgültige Eintragung bald erfolgen dürfte.

Kürzlich kam der Vorstand des neuen Vereins zur konstituierenden Sitzung zusammen und besprach die ersten Anliegen und die weiteren Pläne. Die erste größere Aktion des Vereins findet während der Festwoche zum Partnerschaftstreffen vom 29. Mai bis 1. Juni statt. Am 30. Mai ist ein Festabend in der Halle in Monakam geplant.

Der Verein wird die rund 200 zu erwartenden Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü bewirten und so Geld für weitere Projekte einnehmen, erklärt Ortsvorsteherin Gottschalk.

Um den neuen Förderverein vorzustellen, laden der Ortschaftsrat und der Vereinsvorstand am Sonntag, 23. März, ab 15 Uhr ins Dorfzentrum (Vereinsraum Untergeschoss) ein. Bei Kaffee und Kuchen wird über den aktuellen Stand, die nächsten Schritte und Projekte sowie die Mitgliedschaft informiert. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, erklärt Gottschalk.