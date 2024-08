1 Der Vorstand des neuen Vereins der Aasemer Dominos (von links): Schriftführer Philipp Rothweiler, Vorsitzender Fabian Wiehl, Kassierer Marc Wegen, stellvertretender Vorsitzender Patrick Stolz und Beisitzer Johannes Gill. Foto: Dominos

Die närrische Freizeitgruppe wandelt sich zum eingetragenen Verein um. Mehr als 40 Personen werden zu Gründungsmitgliedern.









Link kopiert



Aus der Freizeitgruppe der Aasemer Dominos, die die Besucher unter anderem auch jährlich am Umzug in Donaueschingen am Fasnets-Sunntig bestaunen können, ist jetzt ein eingetragener Verein entstanden.