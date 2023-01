2 Die Heerwaldhexen bereichern die Brigachtaler Fasnet. Foto: Ross

In Brigachtal sind sie vielen noch unbekannt. Das ist der Pandemie geschuldet. Doch bereits am 26. August 2019 gründeten sich die Heerwald-Hexen und wurden ins Vereinsregister eingetragen. Jetzt wollen sie sich präsentieren.















Brigachtal - Wie vielen anderen Vereinen auch machte den Heerwald-Hexen Corona einen Strich durch die Rechnung, sodass sie so gut wie keine Auftritte hatten. Das erste Mal wurden sie bei der Fasneteröffnung am Brunnen so richtig in ihrem Häs gesichtet.

Originelles Häs

Laura und Nico Ross, sie sind Geschwister und Gründer der Heerwald-Hexen, erzählen, wie sie auf die Idee zur Gründung kamen. "Wir hatten das schon lange vor, und dann fingen wir mit sieben Hexen an. Heute sind wir schon 18 Aktive, davon vier Kinder, und zwei Passive", erklärt Nico. Der Name Heerwald komme von der Heergasse vor dem Waldstück, das von Kirchdorf nach Grüningen führt.

Das originelle Häs fällt auf: pinke Schürze, pinkes Kopftuch, Halstuch in Pink, Hemd und Rock ganz in Schwarz, schwarzpink gekringelte Strümpfe, schwarze Handschuhe und handgeflochtene Strohschuhe. Die Scheme: "Wir wollten nicht ganz so böse aussehen", meint Laura. Die Masken seien handgeschnitzt in der Holzbildhauerei Lang in Elzach, jede Scheme ein Unikat. Und dann die langen Haare, schwarz, braun, hell: "Das ist Pferdehaar", erläutert Nico. Die Häser seien übrigens von einer ihrer Hexen genäht worden.

Auftritte an Fasnet

Beim Dorffest im vergangenen Jahr hatten die Heerwald-Hexen einen Stand zusammen mit den Schore-Hexen, da gab es Süßigkeiten für jedes Alter. Aber jetzt wollen sie unter die Leute: Sie werden am Fasnet-Montag in Brigachtal mitlaufen, am 4. Februar sind sie in Dauchingen beim Hexenjubiläum, der Nachtumzug in Donaueschingen und der Umzug in Blumberg stehen auf dem Programm, ebenso der Ball bei den Rebberg-Hexen in Grüningen. In Brigachtal wird das Rathaus gestürmt, und vorher werden die Kinder in der Kita von ihrem harten Los erlöst.

Nach der Fasnet sind ein Ausflug geplant sowie ein Info-Abend in Brigachtal, und beim Dorffest werden sie auch wieder dabei sein. Dann wird man auch die Heerwald-Hexen in der Region kennen.