Neuer Verein in Betra: Corona und Ukraine-Krieg führen zur Gründung eines Bürgervereins

Neuer Verein in Betra

1 Bei der Gründungsversammlung sind (von links) zu sehen: Niklas Zimmermann, Monika Krahl, Schriftführerin Andreas Schad, 1. Vorsitzender, Siegmund Heitzler, 2. Vorsitzender, Natascha Pohl, Kassiererin,OV Stefan Schäfer, Dagmar Völkert, Kassenprüferin Ralf Strecker, Kassenprüfer Foto: Bürgerverein Zusammenhalt Betra

Hans-Rolf Maier und Andreas Schad luden zu einer Informations- und Gründungsversammlung in den Adlersaal in Betra ein. Ziel war, an diesem Abend den schon lang ersehnten Bürgerverein zu gründen.









Bereits Ende Oktober fand eine erste Infoveranstaltung statt. An dieser nahmen 16 Bürgerinnen und Bürger mit großem Interesse teil, so dass der Entwurf einer Satzung vorab dem Finanzamt zur Vorprüfung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit vorgelegt werden konnte. Dies geschah überraschenderweise so schnell, dass bereits nicht nur eine Info-, sondern bereits die Gründungsversammlung stattfand. Die bereits bekannten 16 Interessenten wurden hierzu persönlich mit dem Satzungsentwurf und einer Tagesordnung schriftlich eingeladen.