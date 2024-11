Neuer Verein entsteht: Warum FSV Altdorf und FV Ettenheim die Kräfte bündeln

1 Gleich am ersten Spieltag der aktuellen Bezirksliga-Saison trennten sich der FSV Altdorf (in Weiß) und der FV Ettenheim mit 3:3. Nun folgt nur noch ein Duell. Foto: Künstle

Was im Jugendbereich schon umgesetzt wird, planen die Vereine nun auch bei den ersten Herren: Ab der kommenden Spielzeit bündeln FSV und FVE die Kräfte. Es wird die letzte Bezirksliga-Saison für beide Teams als eigenständige Mannschaften sein.









Link kopiert



Von den A- bis zu den D-Junioren gibt es schon die SG Ettenheim, die aus dem FV Ettenheim und dem FSV Altdorf besteht. Nur die E-Junioren und in Altdorf auch die C- und B-Juniorinnen sind noch eigenständig. Es ist demnach für beide Vereine eine bestehende Partnerschaft, die nun in der kommenden Saison auch für die Senioren gilt.