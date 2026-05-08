Neuer Treffpunkt: Jugendplatz in Oberweier ist eröffnet

Die Jugend hat sich einen eigenen Treffpunkt gewünscht und sich stets in die Planung eingebracht. Jetzt freuen sie sich über die Fertigstellung der Freizeitanlage in Oberweier.

Friesenheims Jugendbüro hat lange geplant, Ideen eingebracht und freute sich am Donnerstagabend über die Einweihung der neuen Freizeitanlage in der Palmengasse in Oberweier. Zur neuen Einrichtung ist es gekommen, weil die Jugend maßgeblich den Wunsch geäußert und den Anstoß gegeben hat. 80.000 Euro standen im Haushalt zur Verfügung.

„Im Mittelpunkt stehen heute die Jugendlichen der Gemeinde Friesenheim, die das große Ereignis feiern dürfen“, erklärte Bürgermeisterstellvertreterin Charlotte Schubnell zur offiziellen Übergabe. Initiiert wurde die Idee eines solchen Platzes über ein Jugendhearing im Jahr 2023 unter der Ägide des damaligen Jugendreferenten Andreas Pahlow. „Um der Kreativität und dem jugendlichen Bewegungsdrang der Friesenheimer Jugend Raum zu bieten, war die Idee eines Jugendplatzes auf dem alten Festplatz in Oberweier geboren“, erklärte Schubnell und ergänzte: „Viele Zusammenkünfte waren für die Planung notwendig. Was wir heute vorfinden ist das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen von Jugend, Jugendreferent und Verwaltung.“

Unter den Gästen war auch Pahlow und dessen Nachfolger Matthias Morton, der mit viel Herzblut auch dieses Projekt unterstützt und die Jugend motiviert habe, so Schubnell. Stets war der Jugendclub in die Planung und Entstehung einbezogen. Ein großes Lob galt deshalb auch den beiden Jugendsprechern Tabea Friedrich und Pascal Berghausen. Stellvertretend stünden diese beiden für eine Jugend, die nicht nur fähig ist zu träumen, sondern auch einfach zu machen, so Schubnell.

Die neue Tischtennisplatte wurde gleich ausprobiert. Foto: Bohnert-Seidel

Ortsvorsteher Andreas Bix legte nochmals die Chronologie des Platzes offen. Erstmals formuliert wurde der Wunsch nach einem Platz für die Jugend bei der Mitarbeit am Gemeinde-Entwicklungs-Konzept. Im Jahr 2023 wurde nach einem Platz gesucht und dieser auch in der Palmengasse gefunden. Besprochen wurde der Wunsch 2023 im Ortschaftsrat und dort auch die Gefahr von Vandalismus geäußert. Es galt, die Jugend in alle Planungen einzubeziehen und so auch deren Verantwortungsgefühl für die Einrichtung zu sensibilisieren.

Jugendliche hoffen, dass nicht randaliert wird

„Es war die Idee, dass die Jugend den gesamten politischen Prozess begleitet“, erklärte Bix. Valentin Merz vom Planungsbüro Freiraum sei der richtige Planer im Boot gewesen. Im Jahr 2024 kam es zur Vorstellung des Jugendplatzes und anschließend zum Beschluss im Ortschaftsrat. Vereinbarungen bezüglich der Pflege und Instandhaltung wurden beschlossen. Im Juli 2024 wurde der Platz ausgeschrieben. Die Ausführung startete im Frühjahr 2026. Dank galt auch den Familien Keller, Klitzsch und Vogt, die für die Platzgestaltung 1900 Euro gespendet haben.

Ein Augenmerk richte die Jugend auf die Bewahrung des Platzes. „Wir hoffen, dass hier niemand auf doofe Ideen kommt“, so die beiden Jugendsprecher. Für die Jugend wurde so gut wie alles umgesetzt, was auf der Wunschliste stand. Noch wachsen dürfen die Bäume, damit diese im Sommer Schatten spendeten. Friedrich sprach von großer Freude, als sie den Platz so wie er sich heute für die Jugend zeigt, gesehen hat.

Das ist neu

Der Platz wird von großen Sandsteinquadern umfasst. Erneuert wurde die Basketballanlage, eine Tischtennisplatte wurde eingerichtet, Tische und Bänke laden zum Verweilen ein und die Grillstelle lässt sich jederzeit nutzen. Der Platz sei für die Jugendlichen ideal, weil er auch über eine Graffitiwand verfüge, die immer wieder neu besprüht werden dürfe. „Das legale Sprayen ist uns wichtig“, erklärten Berghausen und Friedrich. Außerdem sei der Platz 200 Meter von der Bebauung entfernt. So störe laute Musik auch nach 23 Uhr nicht.