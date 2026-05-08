Neuer Treffpunkt: Jugendplatz in Oberweier ist eröffnet

Die Jugend hat sich einen eigenen Treffpunkt gewünscht und sich stets in die Planung eingebracht. Jetzt freuen sie sich über die Fertigstellung der Freizeitanlage in Oberweier.
Friesenheims Jugendbüro hat lange geplant, Ideen eingebracht und freute sich am Donnerstagabend über die Einweihung der neuen Freizeitanlage in der Palmengasse in Oberweier. Zur neuen Einrichtung ist es gekommen, weil die Jugend maßgeblich den Wunsch geäußert und den Anstoß gegeben hat. 80.000 Euro standen im Haushalt zur Verfügung.