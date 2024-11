Neuer Treffpunkt in der Adventszeit: Was sich hinter den Glüh-Gin-Sessions verbirgt

Die Idee zur Glüh-Gin-Session hatte Claudio Isele, der frühere Inhaber der Amici-Bar, schon vor zwei Jahren. Allein bislang fehlte ihm der passende Ort für die Umsetzung. Dass es nun ausgerechnet in Ettenheim klappt, freut Isele besonders. „Dadurch, dass die Amici-Bar früher in Ettenheim war, habe ich zu der Stadt eine besondere Verbindung. Es ist ein echt spannendes Projekt, das mit der Unterstützung der Stadt Ettenheim im Rücken echt gut werden könnte. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht“, freut sich der jetzige Inhaber von „Amici-Events“.

Doch was genau ist eigentlich geplant? Die Glüh-Gin-Session soll ab dem 7. Dezember jeden Samstag von 17 bis 22 Uhr ein wenig „Amici-Bar“-Feeling gepaart mit Weihnachtsatmosphäre nach Ettenheim bringen. Die Besucher erwartet eine gemütliche Lounge-Atmosphäre mit der entsprechenden Musik, Feuerschalen, Stehtischen – und natürlich verschiedenen Glühweinen beziehungsweise Glühgin von Isele. Um für jedes Wetter gerüstet zu sein, wird Isele zudem drei Pavillons im weihnachtlich erleuchteten Ettenheimer Prinzengarten aufstellen.

Lesen Sie auch

Für Essen sorgen an den vier Abenden abwechselnd die TG Altdorf und Robert Dees. Sie bieten etwa Pizza, Burger und Crêpes an. Ebenfalls mit dabei sind das Weingut Bieselin, dessen Wein auch die Grundlage für den von Isele kreierten Glühwein bildet, und die Goldbrenner Kaiserstuhl Gin, die Isele auch schon in bei Veranstaltungen in Endingen unterstützt hat.

Im Angebot hat Isele bei der Glüh-Gin-Session unter anderem einen Lebkuchen-Glühwein, „eine Eigenkreation von mir“, wie er verrät. Zudem gibt es auch einen „Eisbrecher“, einen Glühwein mit Rum. Auch alkoholfreie Getränke und Punsch sind bei Iseles Partnern im Angebot.

Sowohl Familien als auch Feiernde sind willkommen

Die Zielgruppe des Events ist ein gemischtes Publikum, erklärt Isele. Während etwa am Nachmittag Familien mit Kindern die weihnachtliche Atmosphäre genießen, wird später am Abend eher ein Publikum erwartet, das zum Feiern kommt. „Es geht einfach darum, zusammen zu kommen, etwas zu trinken und Spaß zu haben.“

Sollte die Glüh-Gin-Session dieses Jahr erfolgreich sein, will Isele die Veranstaltung übrigens in den nächsten Jahren wieder im Dezember anbieten. „Ich wünsche mir, dass es ein langfristiges Projekt wird, erklärt er gegenüber unserer Redaktion.

So ging es nach Amici-Bar für Claudio Isele weiter

Knapp sieben Jahre lang hatte sich Claudio Isele mit der „Amici-Bar“ in der Ettenheimer Rohanstraße seinen Traum erfüllt, im Nebenberuf als Barkeeper zu arbeiten. Ende 2022 musste er die Bar jedoch schließen, weil das Gebäude anderweitig genutzt werden sollte. Doch Isele gab nicht auf und machte mit den „Amici-Events“ weiter. Zunächst richtete er Cocktailabende mit Livemusik im Ettenheimer „Blumenhäfele“ aus und war bei Veranstaltungen wie Food-Truck-Festivals anzutreffen, später war er dann auch als mobiler Barkeeper für private Veranstaltungen buchbar. Für solche hat sich Isele inzwischen einen Namen gemacht. „Das vergangene Jahr lief richtig gut, ich wurde anderthalb mal so oft gebucht wie im ersten Jahr“, bilanziert er erfreut – und hofft, dass es 2025 genau so weiter geht. Auch fünf Cocktailabende im „Blumenhäfele“ mit Bands aus Ettenheim und Umgebung sind von Februar bis Mai 2025 bereits wieder geplant. Zudem ist Isele auch beim Ettenheimer Weihnachtsmarkt am Freitag, 29. November, von 16 bis 22 Uhr anzutreffen, wo Interessierte bereits einige seiner Kreationen testen können.