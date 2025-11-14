Neuer Trainer: SC Neubulach holt Cousin von Serge Gnabry

Noch vergangene Saison spielte Janick Schramm in der Regionalliga. In der Winterpause übernimmt der Cousin von Serge Gnabry den Trainerposten beim SC Neubulach.
„Dass es jetzt so schnell geht, hätte ich nicht gedacht“, lacht Janick Schramm. Vor genau einem Monat hatte der SC Neubulach die Trennung von Spielertrainer Julian Borgia bekanntgegeben. Einen Nachfolger hatte der auf einem Abstiegsplatz stehende A-Ligst noch nicht im Auge. Zunächst übernahm der langjährige Torwarttrainer Peter Volz interimsmäßig den Sportclub. Und dann tauchte plötzlich der Name Janick Schramm auf. Am Dienstag trainierte er zum ersten Mal mit der Mannschaft, am Sonntag (14.30 Uhr) soll der 33-Jährige gegen den TSV Altensteig zum ersten Mal auf dem Platz stehen – als normaler Spieler. In der Winterpause wird Schramm dann offiziell zum Spielertrainer.