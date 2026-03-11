Neuer Trainer für die DJK: Berkay Cakici übernimmt in Donaueschingen

1 Die (neuen) Verantwortlichen der DJK (von links): Christian Leda, Berkay Cakici, Olaf Kurth und Michael Jäckle Foto: DJK Donaueschingen Die DJK Donaueschingen wird ab der kommenden Saison von dem Rückkehrer Berkay Cakici trainiert.







Die DJK Donaueschingen stellt die Weichen auf Zukunft und präsentiert zur neuen Saison 2026/27 Berkay Cakici als neuen Cheftrainer. Cakici kehrt zu „seiner großen Liebe“ zurück und wird in der kommenden Spielzeit die Geschicke des aktuellen Bezirksligisten leiten. Mit Cakici – derzeit noch Trainer bei der SG Kirchen-Hausen – kehrt ein bekanntes Gesicht zurück in den Titec-Sportpark, schnürte er doch bereits sieben Jahre die Kickschuhe für die Allmendshofer. Cakici selbst zeigt sich voller Euphorie: „Der Wunsch nach einer Pause war allgegenwärtig, aber als der Anruf kam, merkte ich schnell, wie die Vorfreude von Tag zu Tag stieg. Ich freue mich auf ein spannendes Projekt und werde alles daran setzen, dass die jüngsten Erfolge der DJK Donaueschingen sich wieder einstellen werden“.