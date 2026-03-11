Neuer Trainer für die DJK: Berkay Cakici übernimmt in Donaueschingen
Die (neuen) Verantwortlichen der DJK (von links): Christian Leda, Berkay Cakici, Olaf Kurth und Michael Jäckle  Foto: DJK Donaueschingen

Die DJK Donaueschingen wird ab der kommenden Saison von dem Rückkehrer Berkay Cakici trainiert.

Die DJK Donaueschingen stellt die Weichen auf Zukunft und präsentiert zur neuen Saison 2026/27 Berkay Cakici als neuen Cheftrainer. Cakici kehrt zu „seiner großen Liebe“ zurück und wird in der kommenden Spielzeit die Geschicke des aktuellen Bezirksligisten leiten. Mit Cakici – derzeit noch Trainer bei der SG Kirchen-Hausen – kehrt ein bekanntes Gesicht zurück in den Titec-Sportpark, schnürte er doch bereits sieben Jahre die Kickschuhe für die Allmendshofer. Cakici selbst zeigt sich voller Euphorie: „Der Wunsch nach einer Pause war allgegenwärtig, aber als der Anruf kam, merkte ich schnell, wie die Vorfreude von Tag zu Tag stieg. Ich freue mich auf ein spannendes Projekt und werde alles daran setzen, dass die jüngsten Erfolge der DJK Donaueschingen sich wieder einstellen werden“.

 

Ein weiterer Rückkehrer

Mit Michael Jäckle kehrt außerdem ein weiteres bekanntes Gesicht zurück in den Titec-Sportpark. Der ehemalige Jugendleiter wird zusammen mit Noch-Trainer Christian Leda den Sportvorstand Olaf Kurth entlasten und Ansprechpartner in sämtlichen sportlichen Angelegenheiten sein.

Christian Leda, der als Cheftrainer zum Saisonende aufhören wird, begründet seinen Schritt: „Die letzten Monate waren unglaublich fordernd, zeitintensiv und anstrengend. Um die DJK mittelfristig wieder auf Kurs zu bringen ist es notwendig, dass sich wieder mehrere Personen um die Belange der ersten Mannschaft kümmern. Daher werde ich Berkay im täglichen Geschäft künftig unterstützen. Ich habe ihn selbst jahrelang trainiert, kenne seine Führungsqualität und Leidenschaft bereits als Spieler und freue mich riesig auf diese Attribute als Trainer“. pm

 