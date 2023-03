1 Marco Knoll umrahmt von den TSV-Verantwortlichen. Foto: Demer

Der TSV Boll hat die noch vakante Trainerposition für die kommende Saison nun besetzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wie der A-Ligist am Dienstagabend mitteilte, wird Marco Knoll in der kommenden Saison das Kommando in Boll haben. Knoll kommt vom VfL Pfullingen nach Boll und dürfte bisher nur Insidern im Bezirk ein Begriff sein.

Stationen in Pfullingen und Wittlingen

Der 31-Jährige ist seit eineinhalb Jahren Co-Trainer beim Verbandsligisten in Pfullingen. Fast zehn Jahre war er auch im Jugendbereich tätig und coachte die U19 des VfL. Die Anfänge seiner Trainerlaufbahn machte er beim TSV Wittlingen, für den er auch selbst die Fußballschuhe schnürte.

Gute Gespräche

Er wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen Davide Medde und Daniel Mayer. Es steckt sehr großes Potenzial im Verein und in der Mannschaft.“

Ziel Bezirksliga

Spätestens mit Knoll soll dann auch der Aufstieg in die Bezirksliga gelingen. Aktuell steht der TSV auf dem dritten Tabellenplatz. Während die SG Weildorf/Bittelbronn bereits enteilt scheint, beträgt der Rückstand auf Rang zwei nur drei Punkte.