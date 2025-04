Neuer Tourismus-Rekord: Ettenheim verzeichnete im Jahr 2024 insgesamt 138.107 Übernachtungen

Der Tourismus in Ettenheim hat einen neuen Bestwert erreicht. Besonders stark wuchsen die gewerblichen Beherbergungsbetriebe, die mit insgesamt 119 134 Übernachtungen ein Wachstum von 19 Prozent verzeichneten. Darüber informiert die Stadt in einer Mitteilung. Insgesamt wurde im vergangenen Jahr 138 107 mal in der Stadt übernachtet.

Spitzenmonat war der August mit 22 522 Buchungen. Im Durchschnitt verweilen Gäste zwei bis drei Tage, wobei fast jeder zweite Besucher aus dem Ausland kommt. „Der Bekanntheitsgrad Ettenheims steigt mit Hilfe des touristischen Marketings der Stadt und vieler Beteiligter. Der Tourismus hat eine große Bedeutung als Wirtschaftsfaktor für unsere Barockstadt. Durch Tourismus werden jährlich Umsätze in Millionenhöhe erwirtschaftet und zahlreiche Arbeitsplätze gesichert“, freut sich Bürgermeister Bruno Metz.

Lesen Sie auch

Campingplatz verzeichnet bereits vor der Saison einen großen Ansturm

Ein bedeutender Faktor dieses Erfolgs ist der Campingpark „Oase“, der mit mehr als 50 000 Übernachtungen einen wesentlichen Beitrag zu den Zahlen leistet, heißt es weiter. Die Nachfrage bleibt hoch: „Schon in den ersten beiden Monaten dieses Jahres haben wir eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Buchungen erhalten“, bestätigt Betreiber Daniel Kuhnes. Die neue Saison startet am 11. April, die Buchungen laufen bereits auf Hochtouren, so die Stadt weiter.

Laut Mitteilung begeistert Ettenheim seine Besucher mit einem abwechslungsreichen Freizeit- und Kulturangebot für jede Altersgruppe. Zu den Höhepunkten zählen die Puppenparade, das Kukuk-Festival, der Musiksommer, der Künstler- und Naturparkmarkt, das Kaiserbergfest und der Martinimarkt. Ein weiteres Highlight sind die beliebten Stadtführungen durch die Altstadt mit ihren Gassen, prächtigen Fassaden und historischen Sehenswürdigkeiten, heißt es weiter. Ob klassische Rundgänge, thematische Führungen oder Touren in historischen Gewändern – das Angebot wird stetig erweitert. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurden in den vergangenen sechs Monaten insgesamt 21 neue Stadtführer ausgebildet, die das Erlebnis noch vielseitiger gestalten, so die Stadt weiter.

Eine weitere Besonderheit – besonders für Naturliebhaber – ist der vom Deutschen Wanderverband prämierte Naturerlebnisweg. Die Route führt über 24 Kilometer vorbei an Aussichtspunkten, Pfaden, historischen Baudenkmälern und naturbelassenen Wäldern.

Zu verdanken sind die hohen Übernachtungszahlen auch der Nähe zum Europa-Park, die Ettenheim zu einem beliebten Ausgangspunkt für Familien macht. Seit Oktober 2023 ist die Stadt Teil der neu gegründeten „Erlebnisregion Europa-Park“, einer Kooperation mit sechs weiteren Kommunen.

Das Magazin „Erlebnis Pur“ geht in die zweite Auflage

Ziel ist es, die touristischen Angebote noch besser zu vernetzen und für Gäste sowie Einheimische erlebbar zu machen, informiert die Stadt. Die Region wird auf verschiedenen Kanälen präsentiert, darunter soziale Medien und eine eigene Internetseite. Ein besonderer Höhepunkt ist das Magazin „Erlebnis Pur“, das bereits in die zweite Auflage geht und die schönsten Seiten der Region zeigt, so die Verwaltung. Mit diesen Maßnahmen wird Ettenheim weiter als attraktive Destination gestärkt, so dass Besucher und Einheimische von den Freizeitangeboten profitieren, heißt es in der Mitteilung.