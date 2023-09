Die Video-Plattform TikTok ist bekannt für seine Challenges – Mutproben, die für jugendliche Nachmacher mitunter gefährlich werden können. Der neueste Millionen-Trend bei TikTok dagegen ist völlig ungefährlich, dafür aber um so skurriler. Frauen fragen Männer: „Wie oft denkst Du an das Römische Reich?“

Irgendwo im Niemandsland zu Beginn unserer Zeitrechnung in der mehr oder weniger eroberten Provinz „Magna Germania“ im heutigen Westfalen: Wir schreiben das Jahr 9 Anno Domini. Der römische Feldheer Publius Quinctilius Varus stirbt durch sein eigenes Schwert.

Mit ihm werden drei römische Legionen – ein Achtel des damaligen Gesamtheeres des Römischen Reiches – von germanischen Stammeskriegern unter der Führung des früheren römischen Ritters Arminius – bekannt als Hermann, der Cherusker – vernichtet. Das auch als „Schlacht im Teutoburger Wald“ in die Geschichtsschreibung eingegangene Gemetzel dauert mehrere Tage und endet mit einer der größten militärischen Niederlagen der Römer.

Römisches-Reich-Trend bei TikTok

Der Zenturio war in der römischen Armee ein Offizier, der eine Centuria (Hundertschaft) der römischen Legion oder eine vergleichbare Einheit der Auxiliartruppen (Hilfstruppen) befehligte. Foto: Imago/Panthermedia

Gladiatoren waren im antiken Rom ein Berufskämpfer, der in öffentlichen Schaustellungen gegen andere Gladiatoren kämpfte. Foto: Imago/Pixsell

Erinnern Sie sich? Varus-Schlacht? Römisches Reich? Legionen? Antike Schlachten? Wenn es bei diesen Fragen in ihren grauen Zellen zirkuliert, sollten Sie sich vielleicht beim Video-Portal TikTok umschauen. Dort gibt es jede Menge schräge Challenges und noch mehr skurrile Video-Trends.

So wie diesen neuesten: Die Frage, die auf TikTok Männern von Freundinnen oder Ehefrauen gestellt wird, ist ganz simpel: „Wie oft denkst Du an das Römische Reich?“ – „Dauernd? Täglich? Wöchentlich?“

Eine seltsame Frage und noch seltsamere Antworten

Was für eine seltsame Frage, werden Sie jetzt sicher denken. Doch die entsprechenden Videos laufen im Sozialen Netzwerk wie Schmierseife. Mehr als 5,6 Millionen Mal sind die Video-Clips mit immer derselben Frage bisher angeklickt worden. Tendenz stark steigend. Und nur die wenigsten Antworten darauf lauten: „Niemals!“

Cäsar, Augustus, Trajan & Co

Eine römische Legion war ein selbstständig operierender militärischer Großverband im Römischen Reich, der meist aus 3000 bis 6000 Soldaten schwerer Infanterie und einer kleinen Abteilung Legionsreiterei mit etwa 120 Mann bestand. Foto: Imago/NurPhoto

Römischer Legionär mit einem Zenturio. Foto: Imago/NurPhoto

Legionär in Angriffsstellung. Foto: Imago/NurPhoto

Offenbar scheint es für viele Männer kaum etwas Spannenderes zu geben als in Erinnerungen an berühmte Feldherrn wie Julius Cäsar und Pompejus oder an große Kaiser wie Augustus, Trajan und Marc Aurel zu schwelgen.

Nicht zu vergessen die römischen Legionen: Die in republikanischer Zeit gegen Heerführr wie den Karthager Hannibal kämpften, untergingen und letztendlich doch siegten. Die in der Kaiserzeit das mächtigste Imperium errichteten, dass die antike Welt je gesehen hatte. Und die in der Zeit der Völkerwanderung den Ansturm der Horden aus dem Osten nicht aufhalten konnten.

Am Ende ging das 753 v. Chr. angeblich von den legendären Brüdern Romulus und Remus gegründete Imperium im Jahr 476 n. Chr. unter. Zumindest das weströmische Reich, als der germanische Heerführer Odoakar den letzten Kaiser von Rom, Romulus Augustulus, absetzte. Das oströmische oder byzantinische Reich bestand noch bis zur Eroberung der Hauptstadt Konstantinopel durch die Osmanen im Jahr 1453.

„Wie oft denkst Du an das Römische Reich?“

Sind Sie immer noch skeptisch? Als Beleg dafür, dass in den Köpfen vieler Männer das „Imperium Romanum“ weiterlebt, zeigen wir Ihnen hier einige TikTok-Videoclips:

Wer hat den Rom-Trend ausgelöst?

Das Interesse am Römischen Reich ist natürlich sehr viel älter als der TikTok-Trend. Gefühlt hat es seit dessen Untergang nie aufgehört. Doch wer ist auf diese Frage gekommen und hat sie in den sozialen Medien verbreitet? Laut dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ soll der schwedische Geschichts-Influencer Artur Hulu den TikTok-Trend aufgelöst haben.

Auf seinem X- (früher Twitter) und Instagram-Account schlüpft der 32-Jährige in die Rolle des römischen Legionärs Gaius Flavius und postet fleißig Memesn und Sketche, Fotos und Videos in Legionärsrüstung.

Wie oft denken Männer über das Römische Reich nach?

Auf der Internetplattform X schreibt Artur Hulu: „Ladies, viele von euch wissen nicht, wie oft Männer über das Römische Reich nachdenken. Fragt euren Mann/Freund/Vater/Bruder – ihr werdet von ihren Antworten überrascht sein.“

In einem aktuellen Interview mit der „Washington Post“ erklärt der Rom-Influencer: „Die Männer in der Renaissance haben es getan. Die Gründerväter dachten auch über das Römische Reich nach. Wenn man einmal genug mit dem Römischen Reich in Berührung gekommen ist, egal ob es um das Militär oder das Gesetz geht, sieht man es überall.“

Er selbst, so Hulu, könne sich an keinen Tag erinnern, an dem er nicht über das Römische Reich nachgedacht habe. „Es fasziniert mich einfach, wie sehr sich das Römische Reich von unserer heutigen Welt unterscheidet, aber auch wie ähnlich es ihr ist.“

Offenbar lebt das „Imperium Romanum“ auch 1567 Jahre nach seinem historischen Untergang weiter.