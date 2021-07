1 Das Coronavirus spielt in vielen Gemeinden aktuell keine Rolle mehr. Foto: Pixabay

Neuer Tiefstand bei der Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises: Nach einer stabilen Phase im 5er-Bereich rutscht der Wert am Donnerstag sogar auf 2,9.

Kreis Rottweil - Im Zollernalbkreis liegt die Inzidenz bei 0,5, im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 3,3, in Tuttlingen bei 1,4 in Freudenstadt bei 4,2 und in der Ortenau jetzt bei 6,7.