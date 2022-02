2 Auch das leer stehende Neue Eberhardsbad (im Hintergrund) gehört neben dem Palais Thermal (links vorne) zur Zuständigkeit des neuen Geschäftsführers der Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebs GmbH, Jürgen Schwarz. Foto: Jänsch

Seit 1. Februar ist Jürgen Schwarz neuer Chef über die staatlichen Thermen in Bad Wildbad. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, wie er hergekommen ist und was er alles vor hat.















Bad Wildbad - Zum 1. Februar wurde Jürgen Schwarz neuer Geschäftsführer der Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebs GmbH, ein Unternehmen der landeseigenen Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg AöR. Der gebürtige Pforzheimer hat sich in dem zweistufigen Auswahlverfahren innerhalb eines großen Bewerberfeldes als Nachfolger von Frank Rieg durchgesetzt und ist damit unter anderem Hausherr über das Palais Thermal und die Vital Therme sowie Chef von 86 Mitarbeitern. Sein Vorgänger, den er nicht persönlich kennt, wechselte nach 25 Jahren als Geschäftsführer des Staatsbades am 1. April 2021 zu "Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg". Im Gespräch mit unserer Redaktion äußert sich Jürgen Schwarz, der mit Frau und 15-jähriger Tochter in Kapfenhardt wohnt, zu seiner neuen Position und den damit verbundenen Herausforderungen. Der 51-Jährige Diplom-Betriebswirt war zuletzt als Geschäftsführer des Indoor-Freizeitparks "Sensapolis" und als Projektmanager in der Entwicklung eines neuen Freizeit- und Businesszentrums in Kehl tätig.