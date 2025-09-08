Neuer Tabellenführer: Verwirrung über Spielwertung in der Bezirksliga Nordschwarzwald
Marvin Keppler von der SG Oberreichenbach/Würzbach gilt als Anwärter auf die Torjägerkrone der Bezirksliga Nordschwarzwald. Foto: Kraushaar

Eigentlich hatte die SG Oberreichenbach/Würzbach ihre Bezirksliga-Partie gegen den SV Althengstett mit 2:5 verloren – doch in der Tabelle wird sie weiterhin als ungeschlagen aufgeführt.

Beinahe unbemerkt ist die SG Oberreichenbach/Würzbach neuer Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald. Laut offizieller Tabelle hat sie alle ihre drei bisherigen Partien gewonnen. Aber das stimmt doch eigentlich gar nicht – denn am vorletzten Wochenende hatte der Aufsteiger doch sein Heimspiel gegen den SV Althengstett mit 2:5 verloren. Nun wird das Spiel jedoch mit 3:0 für die SG Oberreichenbach/Würzbach gewertet – per Sportgerichtsurteil.

 

Fehlende Transparenz

Der Fußballbezirk Nordschwarzwald hat diesen Vorgang – trotz versprochener Transparenz – nicht publik gemacht. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt Pressesprecher Ulrich Bernhard nur so viel: „Der SV Althengstett hat einen Spieler eingewechselt, der an dem Tag nicht spielberechtigt war. Die SG Oberreichenbach/Würzbach hat den Fall gemeldet, was dann auch vom Sportgericht entsprechend geahndet wurde.“

Die SG Oberreichenbach/Würzbach ist nicht nur neuer Tabellenführer, sondern hat mit drei Gegentoren plötzlich auch die zweitbeste Defensive der Liga. Weiterhin offiziell aufgeführt wird allerdings das Tor von Marvin Keppler in der 81. Minute gegen den SV Althengstett. Der Goalgetter der SG Oberreichenbach/Würzbach hatte zuletzt auch doppelt gegen den TSV Möttlingen getroffen und gilt als Anwärter auf die Torjägerkrone der Bezirksliga.

 