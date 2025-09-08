Neuer Tabellenführer: Verwirrung über Spielwertung in der Bezirksliga Nordschwarzwald

1 Marvin Keppler von der SG Oberreichenbach/Würzbach gilt als Anwärter auf die Torjägerkrone der Bezirksliga Nordschwarzwald. Foto: Kraushaar Eigentlich hatte die SG Oberreichenbach/Würzbach ihre Bezirksliga-Partie gegen den SV Althengstett mit 2:5 verloren – doch in der Tabelle wird sie weiterhin als ungeschlagen aufgeführt.







Beinahe unbemerkt ist die SG Oberreichenbach/Würzbach neuer Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald. Laut offizieller Tabelle hat sie alle ihre drei bisherigen Partien gewonnen. Aber das stimmt doch eigentlich gar nicht – denn am vorletzten Wochenende hatte der Aufsteiger doch sein Heimspiel gegen den SV Althengstett mit 2:5 verloren. Nun wird das Spiel jedoch mit 3:0 für die SG Oberreichenbach/Würzbach gewertet – per Sportgerichtsurteil.