2 So soll der Rohrdorfer Markt von innen aussehen. Foto: Müller/Femos

Mitte Juni schließt der Netto-Markt in Rohrdorf und verlegt seinen Standort nach Ebhausen. Doch den Bürgern von Rohrdorf bleibt die Lebensmittelversorgung im Ort erhalten. Am 4. August wird der Lebensmittelmarkt CAP in Rohrdorf eine Filiale eröffnen.















Link kopiert

Rohrdorf - Damit wird der Einkauf von Lebensmitteln weiterhin im Ort möglich sein. "Wir werden am Standort des heutigen Netto-Markts einen komplett sanierten Lebensmittelmarkt mit circa 15 000 unterschiedlichen Produkten präsentieren", erklärt Michael Bauer, Geschäftsführer der Femos gGmbH. Die Inklusionsfirma, die 1999 das Konzept der CAP-Märkte entwickelte, betreibt weitere Märkte des sogenannten Vollsortimenters im benachbarten Landkreis Böblingen.

Der Laden werde sich den Kunden in neuer Optik und auf energetisch neuestem Stand zeigen, heißt es in einer Mitteilung von Femos. Außer den täglich frischen Produkten in der Obst- und Gemüsetheke erhalten regionale Produkte Einzug. Neben dem vollständigen Sortiment der HEIMAT-Produkte aus dem Heckengäu werden auch weitere regionale Produkte nach und nach dazukommen, so der Geschäftsführer. "Mit dem neuen CAP-Markt bleiben wir unserem Konzept treu, denn wir gehen immer in Lücken der Nahversorgung, die durch den Weggang anderer Lebensmittelmärkte entstehen."

Menschen mit Nachteilen sichere Arbeitsplätze bieten

Dass dies möglich ist und sich auch tragen kann, zeigen die mittlerweile bundesweit über 100 CAP-Märkte, die Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigen. "Es ist die Basis unserer Arbeit, Menschen mit Nachteilen sichere Arbeitsplätze zu bieten. Mit dem neuen Markt in Rohrdorf können wir wieder einigen betroffenen Menschen passende Tätigkeiten in Voll- und Teilzeit bieten", freut sich Bauer, "und es sind auch noch Stellen frei, sodass sich eine Bewerbung für Interessenten auf jeden Fall noch lohnt".

Auf 800 Quadratmetern Fläche wird der CAP-Markt ein vollumfassendes Sortiment an Nahrungsmittel, Getränken, Produkten aus der Kühltheke und einige weitere Artikel des täglichen Bedarfs führen. Der im Gebäude integrierte Verkauf von Backwaren durch die Bäckerei Sehne bleibt weiterhin bestehen. Nachdem die Bevölkerung den neuen Lebensmittelmarkt bereits ab August ausgiebig getestet haben wird, folgt im September die offizielle Eröffnung mit einer Hocketse für die Rohrdorfer Bevölkerung und alle weiteren Interessierten.

0