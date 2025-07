Dass es bei der beliebtesten Hochschule Deutschlands irgendwann so weit kommen musste, war klar: Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen sucht dringend Wohnraum für Studierende.

An der Fakultät Engineering startet im Wintersemester der Masterstudiengang Industrial Artificial Intelligence (IAI). Weil er komplett englischsprachig ist, haben sich sehr viele Studierende aus dem Ausland, vor allem aus Indien, dafür beworben – die große Nachfrage habe dabei alle Erwartungen übertroffen, teilt die Hochschule mit, die damit rechnet, dass rund 50 indischstämmige Studierende spätestens ab Oktober ein Zimmer oder eine Wohnung in Albstadt oder der nahen Umgebung brauchen. Der internationale Masterstudiengang zielt darauf ab, hoch qualifizierte Fachkräfte aus dem internationalen Umfeld für regionale und überregionale Unternehmen sowie für die Forschung zu gewinnen.

Lesen Sie auch

„Dass der Studiengang bereits vor seinem Start im Herbst so viele Interessierte anzieht, verdeutlicht die große Relevanz des Themas und birgt hervorragende Aussichten, um dem Fachkräftemangel hierzulande effektiv zu begegnen“, so Pressesprecherin Corinna Konrinth. Künstliche Intelligenz in der Industrie habe sich weltweit zur treibenden Kraft entwickelt, die industrienahe Unternehmen bei der Transformation in Richtung intelligenter Prozesse und Produkte leite – Maschinelles Lernen, Robotik und Automation seien die Herausforderungen.

Die Einsatzbereiche von Industrial AI reichten von der Fertigung über Energiemanagement und Logistik bis zur Automatisierung von Verwaltungsprozessen. Geschäftsmodelle würden revolutioniert, neue Anwendungen identifiziert. Industrial AI stütze damit in hohem Maße die Produktions- und Kosteneffizienz und leiste so einen wichtigen Beitrag zur industriellen Transformation in Deutschland.

Tralmer: „Für Albstadt ist das entscheidend“

Die Stadtverwaltung Albstadt unterstützt den Aufruf der Hochschule ausdrücklich. „Es ist für die Wirtschaft in unserer Region ebenso wichtig wie für unsere Hochschule, dass die Internationalisierung fortgeführt werden kann“, sagt Oberbürgermeister Roland Tralmer. „Für die Zukunftsfähigkeit der Stadt ist das entscheidend. Deswegen bitte ich dringend darum, die Bemühungen um Bereitstellung von Wohnraum für die Studierende zu unterstützen.“

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen koordiniert die Vermittlung: Wer ein Zimmer oder eine Wohnung zur Verfügung stellen und damit zu einem gelungenen Start des neuen, zukunftsträchtigen Studiengangs beitragen will, wendet sich an die E-Mail-Adresse wohnraum@hs-albsig.de.