Neuer Stromkonverter: Jettingen will nur einen bestimmten Standort

Jettingen will nur einen bestimmten Standort

1 In Jettingen soll ein neuer Stromkonverter gebaut werden. Foto: dpa/Matthias Bein

Entgegen der Meinung von Transnet favorisieren die Jettinger Verwaltung und der Gemeinderat den Standort K2 für den Bau eines neuen Stromkonverters.









Die Gründe für den Standort benannte Bürgermeister Hans Michael Burkhardt in der jüngsten Ratssitzung vor. Erst kürzlich hatte sich Transnet bei einer Infoveranstaltung für die Standorte K5b und K1a/b ausgesprochen. Doch Burkhardt führte aus, dass mit dem Stromkonverterstandort K2 (nördlich an der Kreisstraße 1030 Richtung Herrenberg gelegen) eine bestmögliche Konzentration der Energieanlagen an einem Standort möglich sei.