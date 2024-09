Neuer Standort wird gesucht: Postfiliale in Bad Wildbad schließt

1 Die Postfiliale in der König-Karl-Straße, gegenüber dem Bahnhof in Bad Wildbad, schließt. Foto: Bernd Mutschler

Am 31. Januar 2025 ist Schluss. Auf diesen Zeitpunkt hat der bisherige Betreiber gekündigt. Die Deutsche Post sucht nach einer Lösung. Ob dabei auch die Novellierung des Postgesetzes eine Rolle spielen könnte, ist noch offen.









„15 Jahre Partner-Filiale“ der Deutschen Post – so steht es am Eingang zur Postagentur in Bad Wildbad in der König-Karl-Straße 102. Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn die Betreiber haben gekündigt – ob und wo künftig in Bad Wildbad eine Postfiliale sein wird, ist noch offen.