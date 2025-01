Neuer Standort in VS im Gespräch: Schotts Idee für eine Jugendherberge

Neuer Standort in VS im Gespräch

1 Die frühere Jugendherbergs-Gebäude am Stadtrand von Villingen wird abgerissen. Foto: Marc Eich

Die Villinger Jugendherberge ist Geschichte. Ganz zum Bedauern des Grünen-Stadtrats Armin Schott, der sich zum Abriss des Gebäudes am Stadtrand von Villingen äußert und eine Idee für einen Standort in Schwenningen hat.









Schott schreibt: „Ich bin seit 1975 Mitglied im deutschen Jugendherbergsverband und habe schon hunderte von Nächten mit meiner Familie und alleine in Jugendherbergen verbracht. In der Jugend sogar an außergewöhnlichen Orten wie auf Gran Canaria, Malta oder auf Mallorca, ja auch dort gibt es solche Einrichtungen.“