1 AHK-Hauptrepräsentant Peter Kompalla, Generalkonsulin Josefine Wallat, Regionalleiter Jochen Gunkel und Vicente Corbin, Standortleiter Schmalz Vietnam (von links), durchschneiden feierlich das Eröffnungsband. Foto: J. Schmalz GmbH

Das Unternehmen aus Glatten hat seinen neuen Standort in Ho-Chi-Minh-Stad in Vietnam eröffnet.









Mit der Eröffnung eines neuen Standorts in Ho-Chi-Minh-Stadt stärkt Schmalz seine Präsenz in Südostasien. Das moderne Büro im Bezirk sieben diene als Drehscheibe für innovative Technologien und exzellente Kundenbetreuung und unterstreiche Vietnams Bedeutung als strategischer Ausgangspunkt für die Region, so das Unternehmen mit Stammsitz in Glatten in einer Mitteilung.