Markuskreuz erstrahlt an neuem Ort in neuem Glanz

Neuer Standort in Rust

1 Das Markuskreuz ist umgezogen: Es steht nun am Eingang des Klosgarten in Rust. Foto: Gemeinde

Es steht nun zwischen der Ruster Kirche und dem Klosgarten.









Im Jahr 1880 spendete das Ehepaar Kößler aus Rust der Kirchengemeinde das Mar-kuskreuz, das den Evangelisten Markus am Kreuz von Jesus Christus zeigt. Die vergangenen Jahrzehnte stand das Ruster Markuskreuz am Ufer der Blinden Elz. Rund um den Markustag am 25. April fand stets eine Prozession zum Kreuz stand.