Neuer Standort in Hechingen

1 Der Parkplatz des Hofguts Domäne in Hechingen ist zwischenzeitlich zu klein geworden für die hohe Testnachfrage. (Archivbild) Foto: Kauffmann

Die Corona-Schnelltest-Station am Hofgut Domäne zieht um. Ab Sonntag steht sie auf dem Weiher-Festplatz in der Unterstadt.















Hechingen - Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei laut Betreiber Martin Braun, Geschäftsführer des Sicherheitsunternehmens "be Save" vor allem die Vermeidung eines Verkehrskollaps gewesen. Seit Baden-Württemberg in der Alarmstufe II ist, sei die Nachfrage nach Tests exponentiell gestiegen.

Mit dem Wunsch, auf den Weiher-Festplatz umzuziehen, rannte er im Rathaus "offene Türen ein", wie er selbst sagt. "Die Stadt war absolut kooperationsbereit und so haben wir es innerhalb einer Woche geschafft, alles für den Umzug vorzubereiten." Eine weitere gute Nachricht wolle er zudem auch nicht zurückhalten: "Das DRK Hechingen wird uns personell unterstützen." Dadurch soll es in Zukunft möglich sein, mit zwei Testspuren zu arbeiten und doppelt so viele Abstriche zu machen.

Einmalige Registrierung notwendig

Das System wird weiterhin das Gleiche sein: Einen Termin benötigen Testwillige nicht. Es ist lediglich notwendig, sich auf dieser Internetseite www.test-im-auto.de einmalig zu registrieren. Angeben muss man seine Anschrift sowie die E-Mail-Adresse. Darauf erhält man einen QR-Code, den man digital oder ausgedruckt mitbringen muss. Testwillige können sich auch vor Ort - während sie in der Warteschlange stehen - registrieren, praktischer ist erfahrungsgemäß jedoch, vorbereitet zu sein. Außerdem muss man zwingend einen Personalausweis dabei haben, auch eine Maske sollte man nicht vergessen: Für den Moment des Tests muss man sie unter die Nase schieben, sodass nur noch der Mund bedeckt bleibt.

Die Registrierung ist für die drei großen Teststationen im Zollernalbkreis, also Albstadt (ab Samstag am Naturfreibad in Tailfingen), Balingen (Teststation des DRK Zollernalb auf dem Messegelände) und Hechingen gültig. Alle weiteren Informationen wie Öffnungszeiten finden sich auf der Internetseite www.test-im-auto.de