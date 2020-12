Neuer Standort Hald & Grunewald zieht in Gewerbepark Ergenzingen Ost

Marquardt ließ die Geschichte der 1965 in Herrenberg gegründeten Betriebes kurz Revue passieren und verwies auf dessen Nachhaltigkeit. Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens, sei das bisherige Firmengelände der heutigen Größe nicht mehr gerecht geworden. Man sei an der Kapazitätsgrenze angelangt. Außerdem habe sich der Umsatz in den letzten zehn Jahren auf rund 26 Millionen Euro verdoppelt.

Dass Hald & Grunewald trotz dieser Größenordnung ein bodenständiger Familienbetrieb geblieben ist, wurde beim Spatenstich deutlich: Die Freude stand Seniorchef Jürgen Marquardt und Seniorchefin Irmintraud Hald Marquardt buchstäblich ins Gesicht geschrieben und deren Tochter und Geschäftsführerin Sabine Marquardt verwies nicht ohne Stolz darauf, dass man auch Ausbildungsbetrieb sei. Am neuen Standort in Ergenzingen wird das Unternehmen rund 90 Mitarbeiter beschäftigen. In Baden Württemberg verfügt es über drei weitere Mietstandorte mit insgesamt 400 Maschinen. Darunter Gabelstapler, Teleskoplader, Radlader, Arbeitsbühnen, Seitenstapler, Elektro – Nutzfahrzeuge, und rund 600 Container-Raumlösungen, zur Miete oder zum Kauf. Die Service- und Ersatzteilversorgung runden das Spektrum ab.