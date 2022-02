1 Das Fahrradgeschäft Tour zieht vom jetzigen Standort wenige Meter weiter in die frühere Autogalerie. Foto: Neß

Kurzfristig und unverhofft kam der Umzug für das Fahrradgeschäft Tour im Industriegebiet Herdenen. Was zunächst die ein oder andere Schweißperle auf die Stirn des Teams getrieben hat, sehen die Fahrrad-Experten nun als Chance, sich neu aufzustellen – und das sogar ganz in der Nähe des aktuellen Standorts.















Link kopiert

VS-Villingen - Was unverhofft kam, bietet nun die Möglichkeit, sich komplett neu aufzustellen. Nicht nur eine attraktive Ladengestaltung in neuen Räumlichkeiten, auch ein neues Logo soll der Umzug des Fahrradgeschäfts Tour in Villingen zur Folge haben, verrät Jeannette Lauer vom E-Bike-Center. Doch wieso der Umzug? Im Frühjahr 2021 hat das Team erfahren, dass der Vermieter das Objekt am aktuellen Standort anderweitig nutzen möchte, erzählt Lauer. "Da allerdings der Wunsch nach Verbesserung unserer Situation schon lange da war, hat uns das Schicksal somit den nötigen Schubs zur Veränderung verpasst", schildert sie.

Suche nach neuem Standort gestaltet sich schwierig

Die Suche nach einem passenden Gebäude im näheren Umfeld habe sich allerdings zunächst als sehr schwierig gestaltet, schildert Lauer. Erst sehr kurzfristig vor Beendigung des aktuellen Mietverhältnisses habe man den neuen Vertrag unterschreiben können, was alle am Umzug Beteiligten in Stress versetzte. "Wir konnten unseren Umzug glücklicherweise um zwei Monate nach hinten schieben, um Zeit für die Umzugsplanung und Umbaumaßnahmen zu gewinnen", sagt sie. Anfang März soll das Geschäft am neuen Standort eröffnet werden – und zwar lediglich ein paar hundert Meter weiter die Straße runter. Das Fahrradgeschäft wird in die Räumlichkeiten am Neuen Markt 2 einziehen, wo bis dato die Autogalerie war.

Neue Räumlichkeiten legen optisch zu

Eine nennenswerte Vergrößerung sei mit dem neuen Standort leider nicht möglich, bedauert Lauer. "Dafür haben wir optisch zugelegt und viel Glück, dass wir so ein tolles Objekt bekommen konnten", freut sich sich stattdessen. Die Nähe des neuen zum aktuellen Standort erleichtere außerdem den Umzug. Dieser soll möglichst parallel ablaufen, dennoch müsse der Verkauf und die Werkstatt wahrscheinlich kurzzeitig schließen.

Die Umzugsvorbereitungen laufen gerade erst warm

"Aktuell werden die Räumlichkeiten für unsere Bedürfnisse angepasst", erzählt Lauer. Im Vergleich zum Autogeschäft gebe es doch ein paar Unterschiede und wegen des Platzbedarfs seien noch die ein oder anderen Umbauten nötig. Benötigt werde unter anderem Umkleidemöglichkeiten und Duschen für Mitarbeiter und Kunden, welche das Bikefitting in Anspruch nehmen. Außerdem brauche man einen kompletten Ladenbau sowie einen Pausenraum für die Mitarbeiter, außerdem eine Warenannahme und neue Außenwerbung, zählt Lauer auf. "Um all das zu realisieren braucht es noch einiges an Investitionen, nicht nur finanziell, sondern auch viele Überstunden, Schweiß, Nerven und Durchhaltevermögen", sagt sie. Dennoch: Dem Umzug in neue Räume und dem anstehenden Saisonbeginn im März steht das Team optimistisch und mit jeder Menge Vorfreude gegenüber.