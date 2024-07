1 Frischer Wind im Calwer Rathaus. Tim Strobel hat mit nur 27 Jahren die Stabstelle Strategie und Projekte in Calw inne. Foto: Pauline Araldi

Tim Strobel arbeitete erst für das Europäische Parlament. Aber seine Zukunft sieht er in der Calwer Verwaltung.









Seit 15. Juli gibt es ein neues junges Gesicht in der Stadtverwaltung. Und ein wichtiges noch dazu: Er tritt in die Fußstapfen von Jan Hambach, der mittlerweile Bürgermeister in Freiberg am Neckar ist. Zuvor war er Leiter der Stabstelle Strategie und Projekte in der Calwer Verwaltung.