Öko-Diesel vielleicht bald in Horb

2 Auf dem Autodach des Minis geben sich Lorenz Kiene von der Lünemann-Gruppe und Hubert Bauer, Geschäftsführer der Tessol, die Hand. Foto: Lück

Miriam Schnell, Hans-Joachim Eckert und Kathrin Sprenger von unseren Avia-Tankstellen schütten den Zukunfts-Sprit in den Mini. In den grünen Kanistern ist ein ganz besonderer Saft: Denn ab nächstem Jahr könnten alle Diesel in Horb damit "plötzlich" Öko werden und 26 Prozent weniger CO2 ausstoßen.

Horb/Eutingen/Renningen - Auf dem Autodach des Minis geben sich Lorenz Kiene von der Lünemann-Gruppe und Hubert Bauer, Geschäftsführer der Tessol, die Hand. Tessol ist die Firma, die 156 Avia-Tankstellen in Deutschland betreibt und verpachtet. Unter anderem die in Eutingen und Horb an Hans-Joachim Eckert.

