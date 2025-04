Neuer Spielzeugladen und Verein in Sulz: ADHS, Autismus und Spielzeug finden in der „Klemmfestung“ ihren Platz

Zwei Bands machen Konzert Saving Bryan und Chaotic Resemblance rocken Sulzer Gemeindehalle

Ein Mittwochabend, den es so noch nicht gegeben hat: Am 14. Mai, ab 19 Uhr, treten in der Sulzer Gemeindehalle gleich zwei Bands auf, die die Bühne rocken werden. Mit Chaotic Resemblance kommt US-Hard Rock/Heavy Metal auf die Bühne. Mit Saving Bryan regionaler Rapcore.