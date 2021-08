1 Für die Schwenninger U17 startet die neue Runde am 11. September. Foto: Roland Sigwart

Die Vorbereitungen auf die neue Saison in den DEB-Nachwuchsligen laufen auf Hochtouren. An den Wochenenden finden bereits einige Testspiele statt – denn bis zum Saisonauftakt sind es nur noch wenige Wochen.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat nun auch die Spielpläne der Nachwuchsligen veröffentlicht. Dabei wurden laut DEB-Mitteilung mehr als 1 000 Spiele terminiert – "eine rekordverdächtige Zahl, die Hoffnung macht auf eine spannende Eishockeysaison, auch und gerade in Corona-Zeiten", wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Am Samstag, 4. September, um 13.15 Uhr startet demnach das erste Spiel der DEB-Nachwuchs-Saison. In der U20 DNL Division 1 stehen sich dann der ERC Ingolstadt und der EV Landshut gegenüber. Weitere Spiele der DNL Division 1 und DNL Division 2 finden ebenfalls an diesem Wochenende statt; die übrigen Ligen starten am 11. und 12. September in die neue Eishockeysaison.

Saisonstart

Auch für die Schwenninger Nachwuchsteams wird es dann ernst. Die U20 der Neckarstädter startet in der DNL Division 2 am Samstag, 4. September, um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SC Riessersee in die neue Saison. Genau eine Woche später beginnt auch für die U17 des SERC die neue Spielzeit in der DNL Division 1 Süd. Am Samstag, 11. September, um 12 Uhr steht das Team Auswärts beim EHC 80 Nürnberg auf dem Eis. Das geht aus den Plänen hervor, die der DEB am Donnerstag veröffentlichte.

Spielmodus

Die Schwenninger Nachwuchs-Cracks müssen sich dabei auf einen leicht veränderten Spielmodus einstellen. Die U20-Division 1 wird zum ersten Mal – analog zur DEL-Saison 2020/21 – im ersten Teil der Hauptrunde geteilt und in regionalen Fünfer-Gruppen in Nord und Süd spielen. Im Anschluss werden beide Gruppen wieder verzahnt. Mit dieser Anpassung reagiert der DEB laut Mitteilung auf die noch immer andauernde Corona-Pandemie. Lange Fahrtstrecken sollen für die Vereine vermieden werden, außerdem kann so auf nicht vorhersehbare Ereignisse flexibler reagiert werden. Wie gewohnt wird der Deutsche Meister in den Play-offs im Modus Best-of-Three ermittelt – fest steht der Titelsieger dann voraussichtlich am 27. März 2022.

Die U17-DEB-Ligen spielen ihre Hauptrunde in den Gruppen Nord und Süd; im Anschluss findet eine Meisterrunde mit den jeweils besten vier Mannschaften aus jeder Gruppe statt. Wer U17-Meister wird, entscheidet sich in einem zweitägigen Entscheidungsturnier am 19. und 20. März 2022.