Neuer Spielplan auf Neurieder Bühne: Theater Baal hat zahlreiche Premieren geplant

Das Theater Baal eröffnet am 3. Oktober die neue Saison grenzüberschreitend im Europäischen Forum am Rhein Neuried mit dem Baal-Klassiker „D’fàmeli – Strumpfmann“ des elsässischen Autors Pierre Kretz. Kretz wurde im Mai 2024 der renommierte Johann-Peter-Hebel Preis für sein Gesamtwerk in elsässischer Sprache verliehen. Auch das Erfolgsstück „Alte Sorten“ von Bestseller Autor Ewald Arenz kommt gleich zu Beginn der Saison (5. Oktober) auf die Neurieder Bühne. Im Oktober folgen zudem ein elsässischer Kabarettabend mit Catoch‘ und das Konzert „Johnny Hallyday Rock’n’Roll-Show (12. Okotber), mit den größten Liedern der französischen Rock-Ikone Hallyday.

Am 10. November kommt es dann zu einer einzigartigen Uraufführung in der Offenburger Reithalle. Die Theaterrevue aus der Feder von Edzard Schoppmann „Aenne“ zeichnet das wunderbare Leben der großen Offenburgerin Aenne Burda nach, eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen in der Bundesrepublik Deutschland der Nachkriegszeit, heißt es in der Mitteilung des Theaters. Die Theaterrevue bietet das Theater auch für den Jahreswechsel an Silvester an. Die Komödie in historischen Gewändern „Marie-Antoinette oder „Kuchen für alle!“ bietet Baal vor allem in der Adventszeit, im Dezember in der Ortenau an.

Im Jahr 2025 wird das Theater gleich zwei Premieren im Rahmen seines Kinder- und Jugendtheaterfestival „Allez hop“ präsentieren. Für die junge Menschen ab fünf Jahre öffnet sich die Manege der Baal– Spielstätte am Rhein am 12. Januar mit dem „Zirkus Fantastica“, einem Kinderstück mit reichlich Akrobatik, Seiltanz, großem Zirkus und Clownerie.

Premiere von „Das Tagebuch der Anne Frank“ am 21. Februar

Die Premiere von „Das Tagebuch der Anne Frank“ folgt am 21. Februar in Altenheim, ein Stück mit fünf Schauspielern, das aufrüttelt und sich gleichermaßen an Jugendliche und Erwachsene wendet, heißt es.

Für die neue Spielzeit 2024/2025 des Theater Baal ist ab sofort der Vorverkauf gestartet. Tickets gibt es sowohl online über die theatereigene Homepage sowie über alle üblichen Vorverkaufsstellen in der Region. Weitere Infos gibt es unter www. theater-badenalsace.com.

20 Jahre Baal

2025 wird Theater Baal 20 Jahre alt. Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens hat Theater schließlich ab dem Frühjahr mit seinem neuen Kunstprojekt „Perpetuum mobile“ Großes vor. Diese Open-Air-Show ist Teil des Kampfes gegen den Klimawandel und wird von der Kulturstiftung des Bundes, einer der größten Kulturstiftungen Europas sowie von der Baden-Württemberg Stiftung finanziert. Baal war eines von nur 23 Kulturinstitutionen in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, die von der Kulturstiftung des Bundes im Rahmen des Programms „Fonds Zero“ ausgewählt wurden. Mit dem Open-Air-Spektakel zieht das Ensemble in einer Mischung aus Zirkus, Tanz, Musiktheater und Schauspiel durch die Region, bringt humorvoll verspielt bei seiner Jubiläumstour eine große Phantasterei auf die Bühne.