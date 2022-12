1 Daniel Pinjusic (links) wechselt von den SF Salzstetten zur Rückrunde zum Kreisligisten SG Herzogsweiler-Durrweiler. Foto: Wagner

Die SG Herzogsweiler-Durrweiler verpflichtet einen neuen Spielertrainer. Mit Daniel Pinjusic kommt Erfahrung und Torgefahr zum Kreisligisten.















Dabei konnten die Verantwortlichen mit Daniel Pinjusic einen sehr erfahrenen Mann für diese herausfordernde Aufgabe im Kreisliga-A1-Team gewinnen. Dieser Schritt war nach der einvernehmlichen Trennung vom bisherigen Trainer-Duo, Marc Alle und Gerhard Melewzik, notwendig geworden. "Daniel erfüllt genau unser Anforderungsprofil und bringt alle notwendigen Fähigkeiten mit. Er ist unseren Augen einer der besten Bezirksligaspieler in unserer Region und hat sein Können als Spieler und Spielertrainer bereits mehrfach unter Beweis gestellt", so Abteilungsleiter Johannes Leibold über den Wechsel.

Sportliche Veränderung

Nach Stationen in Nagold, Ergenzingen, Bondorf und Althengstett wechselt Pinjusic in der Winterpause von den Sportfreunden Salzstetten zur SG Herzogsweiler-Durrweiler. Hier war er letzte Saison bereits eine halbe Spielzeit Cheftrainer und auch in der laufenden Runde fester Bestandteil des Trainerteams. Er habe den Verantwortlichen in Salzstetten bereits vor einigen Wochen signalisiert, dass er sich sportlich verändern möchte. Diese Entscheidung stand nicht im Zusammenhang mit der SGHD und es war dabei lange nicht klar, wohin seine Reise gehen wird, erklärt Leibold.

"Chemie und Philosophie passt"

Nachdem das Trainerthema bei der SGHD dann Fahrt aufgenommen hat und klar war, dass es in der bisherigen Konstellation nicht weitergeht, ging alles ganz schnell. "Wir haben uns dann mit Daniel zusammengesetzt und es hat sich gezeigt, dass die Chemie und Philosophie passt und es zu einer Zusammenarbeit kommen wird", so Leibold.

Vorne mitspielen

Die SGHD möchte mit Daniel Pinjusic an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen und eine schlagkräftige Mannschaft formen, die in der Liga vorne mitspielen kann. Dazu soll das Team auch in der Zukunft punktuell verstärkt werden. In der Winterpause verlassen wird die SGHD jedoch Dominik Crncec, den es wieder zu den Sportfreunden nach Salzstetten zieht. "Der Verein wünscht Dominik Crncec alles Gute bei seinem neuen Verein."

Weitere Offensivkraft kommt

Mit David Hardecker aus Altensteig konnte ein starker Spieler verpflichtet werden, der ebenfalls in der Offensive spielt und die Position von Dominik Crncec einnehmen wird. Damit sieht sich die SGHD gut gerüstet für die Rückrunde und möchte in der zweiten Halbrunde noch den einen oder anderen Platz nach vorne gut machen.