1 Jens Heinzelmann aus Gößlingen möchte mit seinem Song "Weihnachtszeit" die Gesellschaft an die wichtigen Dinge an Weihnachten erinnern. Foto: Swarley Entertainment

Mit seinem ersten Song in Erinnerung an einen Freund, der vor vielen Jahren getötet wurde, hat Jens Heinzelmann viele Herzen berührt. Nun tut er das wieder, diesmal jedoch mit einem Weihnachtssong, der am 9. Dezember erscheint.















Dietingen-Gößlingen - "Für den kommenden Song ›Weihnachtszeit‹ habe ich mir etwas Besonderes vorgestellt und vorgenommen", sagt Jens Heinzelmann, der am Wochenende auf dem Oberndorfer Weihnachtsmarkt auftreten und damit einen ersten Vorgeschmack auf das neue Lied geben durfte.

Die Leidenschaft des 27-Jährigen ist die Musik. Seit 2019 schreibt er eigene Lieder und hat es auch schonmal auf der großen Bühne der Castingshow "The Voice of Germany" versucht, schied dabei jedoch in der Vorauswahl aus. Der Traum von der eigenen Musik ist geblieben und wurde mit seinem ersten Song "Erinnerungen" für seinen verstorbenen Freund wahr.

Mittlerweile hat der Gößlinger schon mehrere Songs veröffentlicht und eine eigene EP mit dem Titel "Aufbruch" herausgebracht. Seine Songtexte sollen die Zuhörer berühren und ihnen etwas mit auf den Weg geben, sagt er selbst. Mit seinem neuen Song "Weihnachtszeit" will er allen eine besinnliche Zeit wünschen und gleichzeitig eine neue Idee umsetzen.

Kinderstimmen als Highlight

"Ich wollte Kinderstimmen mit im Refrain haben, da es ein Weihnachtssong ist und ich abgesehen davon schon länger den Wunsch hatte, Kinder in ein Projekt von mir mit einzubeziehen", sagt Heinzelmann. "Liebe, Besinnlichkeit und Wärme dürfen an Weihnachten nicht fehlen – genauso wie die Liebe und Wärme bei Kindern. Deshalb dachte ich mir: Was passt denn besser zu einem tollen Weihnachtssong als Kinder mit dabei zu haben?"

Nachdem er einige Kinder- und Jugendchöre angeschrieben hatte, bekam er schließlich von Justine Bartha, der Leiterin des Jugendchors "Sing mit uns" in Spaichingen, positive Rückmeldung. "Es war einfach toll. Die vier Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren waren anfangs natürlich schüchtern, nach längerer Zeit blühten sie aber auf, und es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht", sagt der Gößlinger. Natürlich habe es dann auch ein kleines Dankeschön gegeben. "Der Song klingt mit den Kinderstimmen als Highlight noch viel schöner", freut sich Heinzelmann.

Musikvideo gedreht

Der Song wurde bei Swarley Entertainment aufgenommen, der auch das Mixing durchgeführt hat. Das Mastering wird Jannik Paul (Jannik Paul Media) durchführen. Auch ein Musikvideo wurde gedreht. Dieses soll ab 12. Dezember auf dem Youtube-Kanal von Jens Heinzelmann sichtbar sein. Die Botschaft? "Man sollte nie vergessen, woher man kommt und wer man ist. Vor allem sollte man nicht vergessen, auf was es an Weihnachten ankommt: Gemeinsame Zeit mit den Liebsten verbringen, Ruhe, Besinnlichkeit und Liebe."

Ab 9. Dezember ist "Weihnachtszeit" auf allen gängigen Streaming-Portalen hörbar. Weitere Info auf Instagram: @jensheinzelmann