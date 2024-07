Neuer Schulleiter in Hechingen: Wie Arndt Bayer seine ersten Tage am BSZ erlebt hat

1 Arndt Bayer, neuer Schulleiter am BSZ in Hechingen, hat sich an die tolle Aussicht vom Schulhof des Gebäudes in der Schloßackerstraße schon gewöhnt. Foto: Benjamin Roth

Arndt Bayer, gebürtiger Tübinger, ist ab dem kommenden Schuljahr 2024/2025 neuer Schulleiter am Beruflichen Schulzentrum in Hechingen. Er möchte den Schülern „Mut machen“ und die Heterogenität sowie die Digitalisierung in den Fokus stellen.









„Entscheidungsfreudig und strukturiert, ohne den Humor auf der Strecke zu lassen.“ So hätten ehemalige Kollegen Arndt Bayer, der neue Schulleiter am BSZ in Hechingen, in seinem Wesen beschrieben. Und genau das liegt dem Nachfolger von Dr. Roland Plehn auch am Herzen: „Freude am Schulleiter-Beruf macht mir, das Schulleben zu gestalten, auch den Menschen hinter dem Schüler kennenzulernen und zu verstehen“, betont der 46-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.