2 Die neu ausgewiesene Tour führt vorbei an Wiesen und durch Wälder mit Forstwegen. Foto: Stadt

Der Ortschaftsrat Langenschiltach hat den neuen Rundweg Langenschiltach auf den Weg gebracht.

St. Georgen-Langenschiltach - "Bislang fehlte in Langenschiltach ein Rundwanderweg", sagt Ortsvorsteher Hartmut Breithaupt. Ab sofort kann der Wanderweg dank der Beschilderung mit dem Langenschiltacher Wappen am Wegrand erwandert werden. Der Wanderweg wird zusätzlich zur Beschilderung des Ortschaftsrats noch vom offiziellen Schwarzwaldverein ausgeschildert. Jedoch ist durch die jetzige, bereits erfolgte Beschilderung ein Verlaufen nahezu unmöglich. Die Pflege und die regelmäßige Überprüfung der Beschilderung werden übernommen.

Der neue Rundwanderweg Langenschiltach führt über insgesamt 11,8 Kilometer und rund 300 Höhenmeter durch die einzelnen Gewanne von Langenschiltach. Nicht nur für Aktivurlauber, sondern auch für Einheimische ist es eine schöne Strecke vorbei an Wiesen und durch Wälder mit Forstwegen, aber auch schmalen Pfaden.

Zentraler Startpunkt ist die Informationstafel in Langenschiltach gegenüber dem Gasthaus Krone. Der Weg führt an der Kirche vorbei, über einen geteerten Fußweg am Friedhof entlang geht es aus der Ortschaft in Richtung Föhrenbächle. Vom Föhrenbächle aus beginnt der Aufstieg auf die Falkenhöhe. Auf der Falkenhöhe zweigt der Weg ab in Richtung Bruckenwald, um den Wanderern Langenschiltach von der nördlichen Seite zu zeigen, mit Blick auf den Sommerberg. Parallel zum Forstweg am Bruckenwald führt der Rundweg dann über einen Waldweg in Richtung Vogte und durch das Tal zum Wanderparkplatz beim Gasthaus Staude. Dieser bietet sich als weiterer möglicher Einstiegspunkt für den Rundweg oder eine Rastmöglichkeit in der Hälfte des Weges an.

Vom Wanderparkplatz aus geht es über einen Schotterweg, auf dem die Gemarkung Langenschiltach verlassen wird, bis der Holops erreicht ist. An der Kreuzung auf dem Holops zweigt der Weg, vorbei am Lindenbüble, dem Forstweg folgend in Richtung Erlenmoos ab.

Der Weg führt auf der südlichen Seite des Tals, zum Teil über schmale Pfade, auf den Wanderweg im Schachenbronn, der zurück zum Ausgangspunkt führt.

Der Wanderweg ist aufgrund schmaler Pfade nicht für Kinderwagen geeignet und nur mit guter Trittsicherheit zu beschreiten. Die Gehzeit beträgt rund 3,5 Stunden.

Der Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung wünschen den Wanderern viel Spaß und Entspannung auf dem neuen Rundweg.