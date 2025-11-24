Neuer Roman aus Simmozheim: Über Liebe, Kunst und die tödliche Macht der Zeit

Wer Ulrich Markwalds neuen Roman liest, begibt sich auf eine Abenteuer-Reise zwischen Illusion und Realität und kann nicht sicher sein, dass er in der Gegenwart bleibt.
Markwald nennt sein jüngstes Werk „Der Junge in den Initialen“ im Untertitel „Einen gefährlichen Roman“, weil die Geschichte mit den Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit spielt. Es ist ein fesselndes Werk über Kunst, Zeit und die Kraft des Unaussprechlichen – voller Spannung, Gefühl und überraschender Wendungen. Ein packender Mystery-Thriller über Liebe, Kunst und die tödliche Macht der Zeit.