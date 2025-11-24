Neuer Roman aus Simmozheim: Über Liebe, Kunst und die tödliche Macht der Zeit

Wer Ulrich Markwalds neuen Roman liest, begibt sich auf eine Abenteuer-Reise zwischen Illusion und Realität und kann nicht sicher sein, dass er in der Gegenwart bleibt.

Markwald nennt sein jüngstes Werk „Der Junge in den Initialen“ im Untertitel „Einen gefährlichen Roman“, weil die Geschichte mit den Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit spielt. Es ist ein fesselndes Werk über Kunst, Zeit und die Kraft des Unaussprechlichen – voller Spannung, Gefühl und überraschender Wendungen. Ein packender Mystery-Thriller über Liebe, Kunst und die tödliche Macht der Zeit.

Dieser Roman ist jetzt erschienen und ganz das Passende für Leser, die sich auf das Abenteuer einlassen, den wechselnden Handlungssträngen in unterschiedliche Zeiten zu folgen, die sich verschlingen, sich etwas entwirren, um dann doch wieder die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu verwischen.

Ulrich Markwald lebt mit seiner Frau in Simmozheim, oben Richtung Geißberg mit einer herrlichen Sicht über den Gäuort. Geboren 1952 in Münster in Westfalen, hat er zunächst den technischen Beruf des Elektromechanikers gelernt, bevor er Germanistik, Physik und Religion fürs Lehramt studierte. Bis zur Pensionierung war er Konrektor an der Heinrich-Steinhöwel-Schule in Weil der Stadt. Das Paar hat vier erwachsene Kinder.

Gedichtband und Kurzgeschichten

Schon in jungen Jahren schrieb Markwald Gedichte, 1994 veröffentlicht er einen ersten Gedichtband. Ein biografischer Roman über seinen jüdischen Großvater, der den Holocaust in Berlin überlebt, erscheint 2019. Einigen Kurzgeschichten folgte eine Thriller-Reihe mit dem Titel „Lucy in the Sky“, in der sich eine junge Frau mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit in einer Reihe abenteuerlicher Eskapaden in Afrika und China bewähren muss und im dritten Band nach Berlin zurückkehrt. „Im dritten Band wird das Geheimnis um die besondere Fähigkeit der jungen Frau aufgelöst,“ erzählt Markwald im Gespräch mit unserer Redaktion, „damit ist die Trilogie abgeschlossen.“

„Gefährlicher Roman“

Doch der Autor hat keinen Mangel an Ideen. An seinem Bett liegt eine Kladde samt Stift, darin sammelt er Ideen, die ihm oft am Morgen quasi in der schwebenden Zeit zwischen Traum und Aufwachen in den Sinn kommen. Eine der zahlreichen dort niedergeschriebenen Ideen war es, irgendetwas mit Bildern zu machen. Entstanden ist der „gefährliche Roman“, in dem leuchtende Initialen in einem geheimnisvollen Buch eine Hauptrolle spielen. Von der Idee bis zum fertigen Buch dauert es gut ein Jahr. Denn erstmal vertieft sich Markwald in umfangreiche Recherchen zu den Details der sich entwickelnden Idee.

Künstlerischer Aspekt

Wir sind im Kloster Benedikthausen, im Jahr 1025. Ein junger Novize verziert eine prachtvolle Initiale mit Gold und Silber, als neben ihm der Blitz einschlägt und ein geheimnisvolles blaues Leuchten ihn in eine andere Zeit katapultiert. Zurück im Kloster, ist nichts mehr, wie es war. Markwald hat sich mit der Initialen-Malerei beschäftigt und die künstlerischen Aspekte mit seinem Nachbar Klaus Kugler, selbst Künstler, unter die Lupe genommen.

Zwei Handlungsstränge

Zur Klostergeschichte um die damalige Jahrtausendwende, den Tagesläufen der Klosterbrüder und den alten Sprachen Latein und Althochdeutsch, die über QR-Codes auch als Hör-Beispiele im Roman vorkommen, hat er recherchiert. Seine Figuren entstehen in ganz vielen Einzelheiten, die sie bunt und lebendig machen. Der zweite Handlungsstrang spielt im aktuellen Jahr 2025. Der Kunsthistoriker Elias findet ein geheimnisvolles altes Buch. Als er die leuchtenden Initialen untersucht, macht er eine unglaubliche Entdeckung: Die Bilder erzählen von einem Menschen, der durch die Zeit reist.

So geht der Autor vor

„Ich schreibe meist abends und ich lese meine Geschichten bestimmt 50 Mal, dabei verändern sich die Form und auch die Spannungsmomente“, erzählt Markwald. „Ich bin immer selbst sehr drin in den Geschichten, ich erlebe sie quasi beim Lesen.“ An einem gruseligen Traum schreibe er so lange, bis der auch wirklich gruselig wirkt. „Wenn ich das abends gelesen habe, hatte ich selbst einen Schauer.“

Seine Frau ist kritische Rezensentin der Gefühlsbeschreibungen der Romanfiguren schon während der Entstehung des Romans, sagt Markwald. Auch die künstliche Intelligenz hat Einzug ins Buch gehalten, alle darin vorkommenden Initialen wurden von Markwalds jüngstem Sohn mit entsprechenden Programmen mal antik, mal modern entwickelt und gestaltet.

„Der Junge in den Initialen“ ist im stationären und im Online-Buchhandel als Paperback und als E-Book unter ISBN 97836 9519 6807 zu bestellen.

Am Nikolaustag, 6. Dezember, ist der Autor ab 15 Uhr in der Buchhandlung „Buch und Musik“ in Weil der Stadt für eine Signier- und Selfie-Stunde zu Gast.