1 Das Lehrerkollegium ernannte Wolfgang Groß im Rahmen seiner Einsetzung zum neuen König der Flure und gab ihm den Titel König "Wolfgang I.". Foto: Wagner

Mit der Einsetzung des neuen Rektors der Grundschule (GS) Salzstetten – Wolfgang Groß – ging für die Gemeinde Waldachtal und die Ortschaft Salzstetten ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.















Link kopiert

Waldachtal-Salzstetten - Sechs Jahre lang hatte die Grundschule nur eine kommissarische Leitung. Zuletzt zeigte sich Stefanie Seiser als kommissarische Rektorin verantwortlich, bis Groß im Januar 2020 nach Salzstetten wechselte und Seiser ablöste. Dass Groß zunächst als kommissarischer Rektor einsprang, wurde zur Bedingung für seine Versetzung nach Salzstetten gemacht.

Von Lehrern geadelt

Seit vergangenen Donnerstag hat die Grundschule mit Groß nun einen waschechten Rektor, der zudem vom Lehrerkollegium geadelt wurde. Die Eröffnungsrede hielt die dienstälteste Lehrerin Dorothea Rudisile. "Ohne deine große Leistungsbereitschaft hätten wir heute nichts zu feiern", lobte Rudisile den neuen Rektor. Tanja Wildermann vom Staatlichen Schulamt Rastatt betonte in ihrer Ansprache: "An den vielen Gästen heute erkennt man, welch große Wertschätzung Ihnen entgegengebracht wird und wie wichtig ein Rektor für die Schule ist."

Geboren wurde Groß in Landshut. Er verbrachte seine Schulzeit in Bayern. Nach dem Abitur in 2008 folgte ein freiwilliges diakonisches Jahr. In Schwäbisch Gmünd studierte Groß von 2010 bis 2013 die Fächer Deutsch, Biologie, Musik und Mathematik. Im November 2013 schloss er das Lehramtsstudium mit dem ersten Staatsexamen ab. Nach seinem Referendariat legte Groß im Juli 2015 in Nürtingen erfolgreich die zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen ab. Seine pädagogische Arbeit begann er im Schuljahr 15/16 an der Wilhelm-Münster-Schule in Baiersbronn.

Mit Kompetenzen überzeugt

Wildermann persönlich lud in ihrer damaligen Funktion als Schulleiterin Groß zum Bewerbungsgespräch ein. "Sie überzeugten uns unter anderem durch ihre hervorragenden Qualifikationen und Kompetenzen im musikalischen und multimedialen Bereich sowie auch durch großes Fachwissen", erinnerte sich Wildermann. Nach seinem Wechsel an die GS Salzstetten zeigte sich Groß auch für die Aufstellung und Umsetzung des Medienentwicklungsplans verantwortlich. "Ein Schulleiter muss ein richtiger Alleskönner sein", betonte Wildermann. Zudem seien die Erwartungen an einen Rektor hoch.

Bürgermeisterin Annick Grassi betonte in ihrer Ansprache: "Die Gemeinde ist sehr froh, wieder einen festen Rektor an der GS-Salzstetten zu haben." Was den neuen Rektor auszeichne, sei der Mut, die Lust auf Neues, der Drang zur Bewegung und seine Leidenschaft für die Musik. "Mit diesen Eigenschaften bist du ein Gewinn für die Kinder", betonte Grassi. Salzstettens Ortsvorsteher Friedrich Hassel fügte an, dass Groß mit der Übernahme der kommissarischen Leitung sprichwörtlich ins kalte Wasser geworfen wurde. "Sie haben diese Herausforderung aber hervorragend gemeistert", konstatierte Hassel. "Kinder sind das Allerwichtigste im Ort. Mit ihnen hat die Grundschule nun eine verlässliche, engagierte und konstante Person", betonte Hassel.

Überwältigt und gerührt

Auch Uwe Kretschmer (Geschäftsführende Schulleitung), Kindergartenleiterin Doris Wössner sowie Pfarrer Johannes Wegner waren vollen Lobes. Der 34-jährige Rektor zeigte sich überwältigt und gerührt vom hohen Zuspruch und der Dankbarkeit, die ihm entgegengebracht wurde. Dass Groß abschließend vom Lehrerkollegium zum König gekrönt wurde, passte zur musikalischen Eröffnung der Schulkinder mit dem Lied "Ich will jetzt gleich König sein" aus dem Film "König der Löwen". Scheinbar schnappten die Lehrerinnen die Frage der Kinder auf, wann denn ihr kommissarischer Schulleiter endlich König der Grundschule wird. Seit vergangenen Donnerstag hält Groß jedenfalls das Zepter der Grundschule in der Hand und wird fortan als König "Wolfgang I." durch die Flure der Schule schreiten.