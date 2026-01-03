Neuer Rekord: 240 Teilnehmer gehen beim Silvesterlauf Kippenheim an den Start

Mit 240 Startern waren so viele Hobby-Sportler bei der Veranstaltung des Turnverein Kippenheim dabei wie noch nie.

Der Turnverein Kippenheim hatte traditionsgemäß zum Silvesterlauf eingeladen. Dem Aufruf „Lauf dich ins neue Jahr“ waren 240 Teilnehmer aller Alters- und Leistungsklassen gefolgt und bei kalten Temperaturen bei der Mühlbachhalle in die letzte Laufrunde 2025 gestartet. Nach dem Startschuss bestand die Option, die sechs Kilometer lange Kurzstrecke oder die um 3,4 Kilometer längere Langstrecke in Angriff zu nehmen. Beide Distanzen konnten auch als Walkingstrecke bewältigt werden.

Michael nahm grob geschätzt zum 22. Mal am Silvesterlauf teil. Er erinnerte sich noch an die ursprüngliche Strecke, die teilweise entlang der B3 führte. Diese wurde dann auf Höhe des ehemaligen Gasthauses „Rindfuß“ von der Feuerwehr abgesperrt, bis das Teilnehmerfeld diesen verkehrsreichen Abschnitt passiert hatte. „Die heutige Laufstrecke durch die Reben ist viel sicherer und viel schöner,“ freute er sich auf den Lauf durch die sonnendurchflutete Landschaft.

Daumen hoch: Auch Vater Christian und sein Sohn Joshua hatten Spaß beim Lauf. Foto: Schillinger-Teschner

Das Dreigestirn Ralf, Jens und Frank ließen die Kurzstrecke als Erste hinter sich. Exakt 33:55 Minuten hat Ralf – nur so für sich – die Zeit gestoppt. Finn und Tristan – Zwillinge, die im schwarzen Trikot des SG Altdorf gestartet waren – überqueren kurze Zeit später die Ziellinie als Spitze des Feldes der Langstrecke. „Ist für uns irrelevant – nur das Dabeisein zählt,“ antworteten beide unisono auf die Frage nach der benötigten Zeit.

Etwas später erreichten Christian und sein Sohn Joshua das Ziel. Für den Filius war es die Premiere auf der Kurzstrecke, die er in einem Rutsch gemeistert hatte.

Gleich drei Generationen waren mit Stefan, dessen Tochter Rebecca und deren Kindern auf der Laufstrecke unterwegs. Flora und Gabriel durften in ihren Buggies die frische Luft genießen. Mutter und Opa haben so zusätzlich noch die Armmuskulatur trainiert. „Durchhalten ohne Anhalten war meine Devise,“ so die junge Frau.

Organisatoren freuen sich über großen Ansturm

Die Vorsitzende des Turnvereins Ute Kölble hatte es sich nicht nehmen lassen, selbst noch ein letztes Mal im alten Jahr die Laufschuhe zu schnüren. Sie bildete den nicht motorisierten „Besenwagen“ und ihr Eintreffen am Start/Ziel signalisierte, dass alle Läufer sicher angekommen waren. Egal ob jung, oder etwas betagter, ob zwei- oder vierbeinig – alle Silvesterläufer waren froh gelaunt unterwegs.

Ute Kölble und Gabi Henneberg-Kindle, die Frontfrauen des TV, zeigten sich erfreut, dass die im Jahr 2024 geknackte Rekordmarke von 200 Startern nochmals überboten werden konnte. Mit 20 Läufern unter 18 Jahren zahle sich der Einsatz des Vereins im Jugendbereich aus. Das Laufen ohne Zeitdruck und in Gemeinschaft lockt auch Starter zum Silvesterlauf, die alters- oder krankheitsbedingt nicht an Wettkämpfen teilnehmen können, freuten sich die beiden. Hoffnungsvoll bleibt die Frage offen, ob in diesem Jahr die 250-Marke erreicht werden wird.

Info – Auch die Weinkönigin war dabei

Alle Teilnehmer wurden am Zieleinlauf von der Weinkönigin Celine Kindle in Empfang genommen und mit einem kleinen Präsent belohnt. Die Organisatoren des TV hatten in der Mühlbachhalle eine Kaffee- und Kuchentafel vorbereitet und zum Verweilen in geselliger Runde als Abschluss des sportlichen Jahres eingeladen.