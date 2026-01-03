Neuer Rekord: 240 Teilnehmer gehen beim Silvesterlauf Kippenheim an den Start

Mit 240 Startern waren so viele Hobby-Sportler bei der Veranstaltung des Turnverein Kippenheim dabei wie noch nie.
Der Turnverein Kippenheim hatte traditionsgemäß zum Silvesterlauf eingeladen. Dem Aufruf „Lauf dich ins neue Jahr“ waren 240 Teilnehmer aller Alters- und Leistungsklassen gefolgt und bei kalten Temperaturen bei der Mühlbachhalle in die letzte Laufrunde 2025 gestartet. Nach dem Startschuss bestand die Option, die sechs Kilometer lange Kurzstrecke oder die um 3,4 Kilometer längere Langstrecke in Angriff zu nehmen. Beide Distanzen konnten auch als Walkingstrecke bewältigt werden.