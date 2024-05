1 Regierungspräsident Carsten Gabbert (links) mit Europa-Park-Inhaber Roland Mack. Foto: Europa-Park

Seit April ist der Spitzenbeamte im Amt. Nun ging er mit dem Inhaber des Freizeitparks in den Dialog. Drei Themen standen im Fokus.









Carsten Gabbert trat am 1. April 2024 sein neues Amt als Regierungspräsident des Regierungsbezirks Freiburg an. Nun traf sich der gebürtige Lahrer zu einem Austausch mit Europa-Park Inhaber Roland Mack im Hotel „Colosseo“, erklärt der Freizeitpark in einer Pressemitteilung.