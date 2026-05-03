Neuer Raum in Betrieb: Stadt Lahr will mit ihrer Jugendarbeit Regeln und Werte vermitteln

Seit zwei Wochen gibt es am Urteilsplatz einen temporären Jugendraum – er kommt gut an, so die Verwaltung. im Bürgerpark habe man aber Probleme mit Vandalismus.
Die Stadt Lahr erprobt derzeit in einem Leerstand am Urteilsplatz einen neuen Ansatz in der Kinder- und Jugendarbeit: In der Friedrichstraße 8 wird noch bis Montag, 18. Mai, ein temporärer Jugendraum betrieben. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen im Innenstadtbereich einen niedrigschwelligen, sicheren Aufenthaltsort zu bieten und gleichzeitig die Sichtbarkeit der mobilen Jugendarbeit zu stärken, heißt es aus dem Rathaus. Der Jugendraum dient demnach als sogenannter Safe Space und Ankerpunkt.