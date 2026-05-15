Neuer Radweg in Calw eingeweiht: Von der Innenstadt auf den Wimberg – jetzt gilt freie Fahrt

Nach zehn Jahren Planung wurde der neue Radweg zwischen Calwer Innenstadt und Wimberg offiziell eröffnet. Der Oberbürgermeister blickte dabei auch auf die Hürden des Projekts.
Nach einer Planungs- Umsetzungs- und Genehmigungsphase von zehn Jahren wurde der Radweg von der Calwer Innenstadt auf den Wimberg offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Florian Kling, etliche Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Vertreter aus Verwaltung und Gesellschaft starteten am Calwer Rathaus zur gemeinsamen Radtour. Exakt um 17:17 Uhr durchtrennte der fahrende Tross das rote Band zum Zeichen der offiziellen Freigabe des lange Zeit herbeigesehnten Weges.