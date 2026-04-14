Neuer Radweg eingeweiht: In Münchweier rollen ab sofort Fahrräder, wo einst ein Zug fuhr

Auf der ehemaligen Schienenstrecke in Münchweier wurde ein neuer Radweg gebaut. An jeder der drei ehemaligen Bahnhalte steht nun eine Infotafel.
Mehr als 100 Bürger ließen es sich nicht entgehen, den fertiggestellten neuen Radwegabschnitt zwischen Ettenheimmünster und der Kernstadt an Münchweiers südlichem Ortsrand vorbei feierlich mit einzuweihen. Dort führt jetzt eine 1,1 Kilometer lange asphaltierte Fuß- und Radwegstrecke auf Münchweierer Gemarkung teils unmittelbar am Ettenbach vorbei – nämlich auf der historischen ehemaligen Kleinbahntrasse des früheren „Entenköpfers“.