Neuer Radwanderführer: Das sind die spannenden Radtouren am Neckar bei Rottweil

Nichts wie rauf auf den Sattel: Ein neues Radtourenbuch hat schöne Routenvorschläge im Kreis Rottweil und der Region parat. Wir haben schon mal für Sie reingeschaut.

Gerade bei diesem Wetter zieht es viele Menschen aufs Rad. Pünktlich dazu ist jetzt ein neuer Radwanderführer erschienen: Eva Eckstein hat in „Radtouren – Junge Donau und Oberer Neckar“ viele Tourenvorschläge parat – natürlich auch zum Download per Gpx-Track, doch die Übersichtlichkeit im Buch dürften viele für die Planung zu schätzen wissen.

Die Region an den Quellen und den beiden Oberläufen der beiden größten Flüsse Baden-Württembergs wird darin in 24 Rundtouren und sechs Streckentouren erkundet. Dabei sind sportliche Touren ebenso dabei wie Radtouren für Familien, Senioren und alle, die es etwas entspannter angehen wollen.

Beim Blick ins Buch schauen wir auf jene Strecken, die in und um den Kreis Rottweil vorgestellt werden.

Zu jeder Tour gibt es einen detaillierten Steckbrief mit Streckenverlauf, Dauer, Tourvarianten, Einkehrmöglichkeiten, Spiel- und Rastplätzen, Camping- und Wohnmobilstellplätzen sowie E-Ladestationen – zudem eine Karte und das Höhenprofil.

Hochturm und Teufental

Wie wäre es also mit der Tour, die den „Hochturm Rottweil und das Naturschutzgebiet Teufental“ zum Ziel hat? Auf 43 Kilometern geht es – hier vom Startpunkt Schwenninger Bahnhof aus – am Neckar über Trossingen und Deißlingen entlang bis nach Rottweil. Etwas anspruchsvoller wird die Strecke dann im weiteren Verlauf hinunter nach Horgen, weiter über Niedereschach, Kappel, Weilersbach und zurück nach Schwenningen.

Auf den Spuren der Römer

„Auf den Spuren der Römer“ führt eine sportliche Tour über 58 Kilometer von Rottweil aus startend: Über das Eschachtal, den Oberrotenstein und Sinkingen geht es über Mariazell bis zum Sulgener Wasserturm mit herrlicher Aussicht, weiter über den Garten der Sinne in Heiligenbronn zum Römerkastell Waldmössingen und über Bösingen zurück nach Rottweil mit dem Römerbad.

Glatttal, Wasserschloss und keltische Spuren

Und im Norden des Kreises haben es „Drei Täler und das Wasserschloss Glatt“ Autorin Eva Eckstein angetan. „Durchs Neckartal, Glatttal, Dobeltal und grünen Tann geht es bergauf zur Dornhaner Hochebene und zu keltischen Siedlungsresten“, beschreibt sie diese Tour. Mit 28 Kilometern durchaus machbar und etwas für Genießer.

Hohenkarpfen, Schlichemklamm und mehr

In der weiteren Umgebung locken außerdem „Der Hohenkarpfen und die heimliche Donau“, eine Runde über Schlichemklamm und Schömberger Stausee, Touren zwischen Haigerloch und Kloster Kirchberg und vieles mehr.

Malerische Landschaften, Burgen, Klöster, lauschige Plätzchen, Badestellen und Einkehrstationen – allein das Durchstöbern der Vorschläge auf 240 Seiten macht jedenfalls Lust, sich sofort auf den Sattel zu schwingen. Und wieder wird klar: Unsere Region hat sehr viel zu bieten.

Infos

Das Buch: „Radtouren Junge Donau und Oberer Neckar“, Eva Eckstein, 240 Seiten, Oertel+Spörer-Verlag, Softcover, 20 Euro, ISBN 978-3-96555-225-8.

Gpx-Tracks stehen zum Download auf www.eckstein-radtouren.de zur Verfügung.