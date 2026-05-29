Neuer Radwanderführer: Das sind die spannenden Radtouren am Neckar bei Rottweil

Nichts wie rauf auf den Sattel: Ein neues Radtourenbuch hat schöne Routenvorschläge im Kreis Rottweil und der Region parat. Wir haben schon mal für Sie reingeschaut.
Gerade bei diesem Wetter zieht es viele Menschen aufs Rad. Pünktlich dazu ist jetzt ein neuer Radwanderführer erschienen: Eva Eckstein hat in „Radtouren – Junge Donau und Oberer Neckar“ viele Tourenvorschläge parat – natürlich auch zum Download per Gpx-Track, doch die Übersichtlichkeit im Buch dürften viele für die Planung zu schätzen wissen.