Neuer Pumptrack in Nagold

1 Noch kann hier am Viadukt kostenfrei geparkt werden. Foto: Thomas Fritsch

Nagold plant am Viadukt einen 1200 Quadratmeter großen Pumptrack für radbegeisterte junge Menschen. Das hat Folgen für die Autofahrer. Denn derzeit steht das Gelände als kostenfreier Parkraum zur Verfügung.









Link kopiert



Kostenfreier Parkraum ist in Nagold ein begehrtes Gut. Wie in vielen Städten, versucht auch Nagold Langzeitparker aus der Innenstadt fernzuhalten. Doch die Räume, wo zum Beispiel von in der Innenstadt arbeitenden Menschen kostenfrei geparkt werden kann, werden weniger.