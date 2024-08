Neuer Psychotherapeut in Hechingen: Warum immer mehr Kinder und Jugendliche eine Therapie brauchen

Neuer Psychotherapeut in Hechingen

1 Benjamin Smuda und Therapiehund Ben sind ab Oktober im Untergeschoss des Zentrums am Fürstengarten für junge Patienten da. Foto: Benjamin Roth

Benjamin Smuda, Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche, übernimmt die Praxisräume von Inge Simma-Endriss im Zentrum am Fürstengarten. Er sieht, dass Beziehungen in Familien zunehmend konfliktbehafteter sind – und die Kinder darunter leiden.









Im Oktober ist es so weit: Benjamin Smuda, Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche, übernimmt die Praxisräumlichkeiten von Inge Simma-Endriss im Untergeschoss des Zentrums am Fürstengarten. Noch sind Arbeiten technischer Natur zu erledigen, doch Smuda ist im Prinzip startklar. „Die Ausstattung passt. Ich habe bereits Termine in der ersten Oktoberwoche. Noch sind aber Kapazitäten frei“, freut sich Smuda, dass es bald los geht.