Zum Verbandstag des SBFV kamen rund 250 Teilnehmer, darunter 191 Vereinsdelegierte, nach Villingen. Auch zahlreiche Ehrengäste wurden von Präsident Thomas Schmidt begrüßt. So waren neben dem DFB-Vizepräsidenten Thomas Bergmann auch die Präsidenten der Fußballverbände aus Württemberg (Matthias Schöck) und Bayern (Christoph Kern) sowie der Vizepräsident aus Baden (Andreas Pitz) anwesend. Den Sport in Baden-Württemberg vertrat Gundolf Fleischer als LSV-Vizepräsident und Präsident des Badischen Sportbundes Freiburg. Auch SBFV-Ehrenpräsident Rudi Krämer, sowie die Ehrenmitglieder Gerhard Berger, Volker Hildenbrand, Gerhard Huber, Dieter Klein, Wolfgang Metzler, Manfred Müller und Karl-Dieter Rückgauer waren nach Villingen gekommen.

Corona-Pandemie als größte Herausforderung

„Mit etwas aufzuhören, mit dem man sich sehr intensiv beschäftigt hat, fällt nicht leicht. Dennoch glaube ich, dass es der richtige Zeitpunkt ist, das Zepter in andere Hände zu übergeben“, sagte der scheidende Präsident Schmidt. Er blickte auch auf seinen Start als Präsident im Jahr 2014 zurück, als er das Amt nach dem überraschenden Tod des damaligen Präsidenten Alfred Hirt übernahm. Die Jahre seiner Präsidentschaft seien insgesamt von einigen personellen und strukturellen Veränderungen und Entwicklungen geprägt gewesen. Die größte Herausforderung sei aber sicher die vergangene Amtsperiode gewesen, die, überschattet von der Corona-Pandemie, kaum Zeit zum Durchschnaufen geboten habe. Trotz aller Einschränkungen und Unwägbarkeiten sei der Verband aber gut durch diese schwierige Zeit gekommen, was Schmidt ausdrücklich auf das sehr gute Zusammenspiel von Vereinen und Verband zurückführte. Zum Schluss seiner Ausführungen dankte er seinen Wegbegleitern und insbesondere auch allen Vereinsvertretern im Südbadischen Fußballverband. „Ich war sehr gerne ihr Präsident“, schloss er seine Rede unter lang anhaltendem Applaus der Anwesenden.

Ehe die Neuwahlen stattfinden konnten, mussten die Stimmberechtigten zahlreiche Änderungen der Satzung und Ordnungen beschließen. So wurden in der Satzung unter anderem einige Anpassungen bei den Gremien und deren Zusammensetzung beschlossen. Um die Verbandsarbeit flexibler und zukunftsgerichteter gestalten zu können, haben die Verbandsausschüsse zukünftig die Möglichkeit themen- oder aufgabenspezifische Arbeitsgruppen zu gründen, die dann auch mit „externen“ Personen, wie zum Beispiel mit Vertretern der Vereine, besetzt werden können.

Im Bereich des Spielbetriebs wurde den Vorschlägen des Verbandsvorstandes gefolgt. So sind ab der kommenden Saison fünf Auswechslungen erlaubt. Darüber hinaus entfällt die sogenannte Auswärtstor-Regelung bei Entscheidungsspielen.

Auch den umfangreichen Änderungen der Rechts- und Verfahrensordnung wurde vom Verbandstag zugestimmt. Der vom Verbandsvorstand vorgeschlagenen Einführung eines pauschalen Schadensersatzanspruchs nach Nichtantritten im Herren-Bereich wurde durch den Verbandstag zugestimmt und auf den überbezirklichen Frauen-Spielbetrieb bezogen.

Die vom Verbandsjugendtag beschlossenen Änderungen der Jugendordnung bestätigte der Verbandstag einstimmig. Auch den von Schatzmeister Matthias Löffler vorgestellten Haushaltsplänen für die kommenden Jahre stimmte der Verbandstag einstimmig zu.

Mareike Ludwig, Matthias Löffler und Christian Dusch wurden mit der Verbandsehrennadel sowie Norbert Hartmann und Reinhold Brandt mit der silbernen Verbandsehrennadel ausgezeichnet. Die goldene Verbandsehrenadel bekam Guido Seelig verliehen. Jan Elert bekam die DFB-Verdienstnadel.

Verabschiedet wurden die Revisoren Elmar Bruno und Siegfried Endres sowie der langjährige überbezirkliche Staffelleiter Hubert Deuchler, der zudem die Ehrenmedaille des südbadischen Sports in Gold erhielt. Aus den Reihen des Verbandsvorstandes wurden die ehemaligen Bezirksvorsitzenden Kuno Kayan (Schwarzwald) und Uwe Sütterlin (Hochrhein) sowie die beiden Ausschussvorsitzenden Norbert Hartmann (Bildung und Qualifizierung) und Peter Schmid (Ehrenamt und soziale Aufgaben) verabschiedet. Für ihr ehrenamtliches Engagement im Verband wurden sie zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Auch der scheidende Präsident Schmidt wurde, erneut mit viel Applaus, zum Ehrenpräsidenten des SBFV ernannt. Außerdem überreichte ihm Gundolf Fleischer mit der Dr.- Freddy-Stober-Medaille die höchste Auszeichnung des Badischen Sportbundes als Würdigung seines ehrenamtlichen Engagements.

Reinhold Brandt aus Radolfzell wurde vom Verbandstag als der Nachfolger von Schmidt vorgeschlagen. Diesem Vorschlag folgten die 208 Stimmberechtigten in Villingen. „Ich danke allen Delegierten für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Mit diesem Vertrauensvorschuss gilt es nun, mit dem neu gewählten Team, gut in die neue Legislatur zu starten. Ich freue mich, dass wir uns nun den vielen Themen widmen können“, sagte Brandt kurz nach seiner Wahl. Zu Brandts Nachfolger als Vizepräsident wurde Arno Heger gewählt.

Zahlreiche Posten im Vorstand neu besetzt

Neu in das Präsidium gewählt wurde auch André Olveira-Lenz, der zukünftig als Vizepräsident Spielbetrieb fungiert und damit die Nachfolge von Christian Dusch antritt, der im Dezember zurückgetreten war. Erstmals nach ihrer Zuwahl durch den Vorstand in der laufenden Legislaturperiode wurde Vizepräsidentin Ute Wilkesmann ordentlich vom Verbandstag in das Präsidium gewählt. Schatzmeister Matthias Löffler trat zur Wiederwahl an und wurde einstimmig gewählt. Er wird – nach einer Umbenennung der Position in der Satzung – zukünftig als Vizepräsident Finanzen fungieren.

Von den bisherigen Ausschussvorsitzenden war Peter Schmid nicht mehr zur Wahl angetreten. Für ihn wurde Bruno Trenkle zum Vorsitzenden des Ausschusses für Ehrenamt und soziale Aufgaben gewählt. Erstmals in den Verbandsvorstand gewählt wurden Mareike Ludwig (Frauen- und Mädchenfußball) und Arno Kiechle (Spielausschuss). Die Vorstandsmitglieder Max Rauwolf (Rechtsausschuss) und Jan Elert (Freizeit- und Breitensport) wurden bestätigt, ebenso auch Verbandsschiedsrichterobmann Ralf Brombacher und Verbandsjugendwart Armin Bader.