Neuer Präsident gewählt: FC 08 Villingen steht vor großen Herausforderungen

4 Dieter Haller wurde zum neuen Präsidenten des FC 08 Villingen gewählt. Foto: Marc Eich/Marc Eich

Dieter Haller ist der neue Präsident des FC 08 Villingen. Der 70-Jährige erhielt die uneingeschränkte Unterstützung bei der Mitgliederversammlung. Deutlich wird am Montagabend: Auf den Verein warten große Herausforderungen – zumal ein Vorstand seinen Abschied verkündete.









Vorfreude gepaart mit einer gehörigen Portion Respekt vor den neuen Aufgaben – so lässt sich die Stimmung bei der Mitgliederversammlung des FC 08 Villingen am Montagabend in der TR-Electronic-Lounge zusammenfassen. Beim Traditionsverein gab es finanziell erfreuliche Nachrichten, gleichzeitig personelle Veränderungen im Vorstand.