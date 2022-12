Neuer Post-Ärger in VS

1 Ein Einschreiben mit wertvollem Inhalt ist in Villingen verschwunden. Foto: © Kzenon – stock.adobe.com

Unterschrieben aber nicht zugestellt: Ein Einschreiben mit wertvollem Inhalt verschwindet in Villingen auf mysteriöse Art und Weise. Die Post weist jede Schuld von sich.















Villingen-Schwenningen - Der Ärger bei der Villinger Familie ist groß: Sie erwartet ein Brief mit einem größeren Geldbetrag, "das war ein Erbe, an das Kind gerichtet", erzählt die Mutter im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber das Einschreiben mitsamt des vierstellig Geldbetrags kommt nie an, obwohl es als zugestellt vermerkt ist. Doch von vorne.