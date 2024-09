Neuer Pop-up-Store in Freiburg: Einzelhandel, Gastro und Kultur befinden sich unter einem Dach

1 Im Pop-up-Store in der Eisenstraße sind bis Ende Dezember Einzelhandel und Gastronomie untergebracht. Foto: Alexander Blessing

In das denkmalgeschützten Westhoff-Gebäude in der Eisenstraße zieht temporär neues Leben ein. Im Rahmen des Pop-up-Programms der Freiburger Wirtschaftsförderung wird dort Einzelhandel, Gastronomie und Kultur angeboten.









„Wir wollen mit dem Pop-up-Store-Programm auf Leerstände in der Innenstadt aufmerksam machen und diese mit neuem Leben füllen“, erklärt die Geschäftsführerin der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) Hanna Böhme. Zudem wolle die FWTM den Wandel der Innenstädte, der sich derzeit vollzieht, mitgestalten. Neue Anbieter sollen in den Pop-up-Stores die Möglichkeit bekommen, sich und ihre Konzepte auszuprobieren, so Böhme. „Wir wollen dadurch auch neue Zielgruppen in die Innenstadt locken“, erklärt Böhme weiter.