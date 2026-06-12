Neuer Pfarrer kommt im September: Worauf Wolfgang Müller sich in Dornstetten besonders freut

Der künftige Dornstetter Pfarrer ist im Kreis Freudenstadt kein Unbekannter. Im ehemaligen Obertaler Forsthaus – „Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten“, so Wolfgang Müller schmunzelnd – verlebte er eine harmonische Kindheit mit dem Besuch von Kinderkirche, Jungschar und Freizeiten. Diese kirchlichen Angebote hätten ihn nachhaltig geprägt, erinnert sich der 58-Jährige.

Nach dem Abitur und Wehrdienst absolvierte Müller beim Wasserwerk Kleine Kinzig eine Ausbildung zum Wasserver- und -entsorger. Danach habe er sich für die Ausbildung zum Diakon an der evangelischen Missionsschule Unterweissach entschieden. In dieser Zeit heiratete er seine Frau Annette.

Als Jugendreferent und Gemeindediakon arbeitete er im Anschluss in Nördlingen, Massenbach und Brackenheim. Es folgte ein berufsbegleitendes Pfarramtsstudium – ein Bildungsgang, der besonders befähigten Diakonen den Quereinstieg in den Pfarrberuf ermöglicht. Dabei lernte er auch Timo Stahl, seinen Amtsvorgänger in Dornstetten, kennen.

Unsere Empfehlung für Sie Pfarrer verlässt Dornstetten Großer Bahnhof zum Abschied von Timo Stahl Mit einem Festakt samt Begegnungsfest rund um die Dornstetter Kirche verabschiedeten Weggefährten, Gemeindemitglieder und Kooperationspartner Pfarrer Timo Stahl.

Seine erste Pfarrstelle trat Müller 2016 in Hopfau-Dürrenmettstetten an. Familie Müller wohnt im historischen Pfarrhaus in Hopfau, Ehefrau Annette arbeitet bei der kirchlichen Verwaltungsstelle in Freudenstadt. Das Paar hat drei erwachsene Kinder, zwei von ihnen haben bereits ihren eigenen Hausstand in Horb beziehungsweise Heidelberg. Die jüngste Tochter studiert Religionspädagogik und soziale Arbeit in Ludwigsburg und wird gelegentlich auch im Dornstetter Pfarrhaus anzutreffen sein.

Vorfreude und Respekt

Auf dieses freut sich der neue Dornstetter Pfarrer besonders: auf die herrliche Lage an der Stadtmauer, den sonnigen Garten und die schöne Aussicht. Vor allem aber freut er sich auf seine neue Gemeinde, auf viele unterschiedliche Begegnungen und darauf, seine künftigen Wirkungsstätten, die Kirchen in Dornstetten, Aach und Hallwangen, kennenzulernen. Optimistisch und zuversichtlich stimmen ihn auch die ersten Kontakte mit seinen künftigen Pfarrerskollegen Matthias Steinhilber und Stephanie Helbling, auf die Zusammenarbeit mit ihnen freut er sich.

Dankbar zeigt er sich, dass in der neuen Kirchengemeinde bereits viele gute Strukturen vorhanden sind – trotzdem begegnet er seiner neuen Aufgabe mit Respekt. Einerseits, weil Dornstetten deutlich mehr Gemeindemitglieder zählt als Hopfau, aber auch, weil sein Vorgänger im Städtle große Spuren hinterlassen hat.

Zeit ist reif für einen Wechsel

Er vertraue darauf, bald mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, und hoffe, dass die Menschen offen auf ihn zugehen, sagt Müller. Schon jetzt spüre er einen großen Vertrauensvorschuss und hoffe daher, die damit verbundenen Erwartungen nicht zu enttäuschen.

Zu den Beweggründen für seinen Wechsel sagt er: Nach den 13 Jahren in Hopfau sei die Zeit reif gewesen für eine Veränderung. Zwar seien auch andere Gemeinden infrage gekommen, doch Dornstetten habe sich „einfach passend“ angefühlt – vielleicht auch, weil ihm auch Timo Stahl einen Impuls für den Wechsel gegeben habe. Nun freue er sich darauf, in Dornstetten seine Leidenschaft zu leben: das Evangelium weiterzugeben, nahe bei den Menschen zu sein und Kirche im Sozialraum aktiv mitzugestalten.