Neuer Pfarrer kommt im September: Worauf Wolfgang Müller sich in Dornstetten besonders freut

Im Dornstetter Pfarrhaus brennt ab September wieder Licht: Wolfgang Müller übernimmt die geschäftsführende Pfarrstelle Dornstetten-Süd.
Der künftige Dornstetter Pfarrer ist im Kreis Freudenstadt kein Unbekannter. Im ehemaligen Obertaler Forsthaus – „Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten“, so Wolfgang Müller schmunzelnd – verlebte er eine harmonische Kindheit mit dem Besuch von Kinderkirche, Jungschar und Freizeiten. Diese kirchlichen Angebote hätten ihn nachhaltig geprägt, erinnert sich der 58-Jährige.