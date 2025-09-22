Neuer Pfarrer in Trossingen: Robert Benni Marcose begrüßt

Nach nur zehn Wochen Vakanz wurde mit Robert Benni Marcose als leitender Pfarrer die Lücke in der Seelsorgeeinheit Trossingen geschlossen.

Mit einem mehr als zweistündigen Festgottesdienst, der kirchenmusikalisch auf höchstem Niveau von Kantor Edgar Blaas-Gienger an der Orgel und seinem Theresienchor, mitgestaltet wurde, ist Robert Benni Marcose am Sonntagmittag in sein neues Amt als Administrator und Pfarrer der Seelsorgeeinheit St. Theresia Trossingen, St. Georg Gunningen und Zu den heiligen Engeln Durchhausen eingeführt worden.

Im Anschluss gab es bei einem Stehempfangs im Gemeindehaus zur persönlichen Begegnungen Es sei heute ein Tag der Freude, betonte Dekan Matthias Koschar. Er wünschte Pfarrer Marcose, den alle Pfarrer Benni nennen dürfen „sehr viel Kraft und Weisheit, Geduld, Kreativität und Gottes Beistand“ und bat die Gemeindemitglieder, den neuen Pfarrer zu unterstützen.

Die Musikstadt Trossingen und Pfarrer Benni, der sehr musikalisch sei, passen sehr gut zusammen, meinte der Dekan. In der Musik gelte es die Töne zusammenzufügen „und so ist es auch in der Kirche, jeder ist ein Ton Gottes“. Musik öffne den Raum für das Schöne, Musik führe hinaus auf etwas Edles hin „die Heimat der Töne, und das ist Gott selber“.

Symbolische Schlüsselübergabe

Der Trossinger Kirchengemeinderatsvorsitzende Siegbert Fetzer verlas die Ernennungsurkunde von Bischof Klaus Krämer, der Robert Benni Marcose zum Administrator mit dem Titel Pfarrer und als verantwortlichen Pfarrer für die Seelsorgeeinheit Trossingen, Gunningen, Durchhausen berufen hat.

Nach dem Investitionsversprechen von Pfarrer Benni, der der Gemeinde eine vertrauensvolle Zusammenarbeit versprach, waren es die drei Kirchengemeinderatsvorsitzenden Siegbert Fetzer aus Trossingen, Ursel Schröder aus Gunningen und Johannes Ungermann aus Durchhausen, die den Kirchenschlüssel als gebackenes Exemplar dem Dekan überreichten, der den Schlüssel an den neuen Pfarrer weitergab. Dieser symbolische Schlüssel stehe „für Vertrauen und Offenheit unserer Herzen. Sie sind nicht nur als Pfarrer, sondern auch als Mensch willkommen“, so Siegbert Fetzer.

Ein gemeinsamer Weg

„Sein Primizspruch aus dem Jahr 1999 ‚Hin zur ganzen Fülle in Christus‘ (Epheser 3,19) bestimme bis heute sein Leben, sagte Pfarrer Benni in seiner Predigt. „Der Weg zur Fülle beginnt im Herzen, denn Christus will nicht nur Begleiter sein, sondern in uns wohnen“. Die Fülle Christis entstehe in der ganzen Gemeinde. „Der Weg zur Fülle ist ein gemeinsamer Weg, den ich ein Stück mit Ihnen gehen werde“.

Auch die Jüngsten hießen ihren neuen Pfarrer mit dem Lied „Lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn“, willkommen samt einem Plakat mit guten Wünschen aus vielen kleinen Puzzelteilchen. Die Frage eines Mädchens „freust du dich über Kinder“ beantwortete er lächelnd „ja, ich freue mich immer über Kinder“.

Leidenschaft für Musik

Dass der indische Pfarrer eine große Leidenschaft für Musik mitbringe, das passe sehr gut für Trossingen, meinte Bürgermeisterin Susanne Irion. Und da es hier auf der Baar meist „einen Kittel kälter“ sei, überreichte sie seitens der Stadt Trossingen und den Gemeinden Durchhausen und Gunningen einen dicken Pulli mit dem Logo Trossingen.

Stationen und Lebensdaten

Gäste

Sie kommen mit reichem Erfahrungsschatz aus Indien“, freute sich Tosten Kramer, geschäftsführender Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Trossingen und zugleich als Vertreter des Arbeitskreises Christlicher Kirchen (ACK). Der ACK sei keine lose Verbindung, sondern eine Gemeinschaft, in die sich Benni Marcose mit seinem Blick auf Gemeinschaft einbringen möge. Wie beliebt Pfarrer Benni an seinen vorherigen Stellen in Deutschland war, zeigten die vielen Gäste aus den Gemeinden Stuttgart-Ost, Wernau und Plochingen, die eigens nach Trossingen gekommen sind. Nach 21 Monaten in Plochingen habe Pfarrer Benni ein großes Netz an Beziehungen gebaut, betonte Marcel Amann, der Vorsitzende der dortigen Kirchengemeinde St. Konrad.

Herkunft

Pfarrer Robert Benni Marcose stammt aus der Diözese Kuzhithurai im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Er wurde am 6. Mai 1971 geboren und empfing am 11. April 1999 die Priesterweihe. Nach seiner theologischen Ausbildung in Indien absolvierte er ein Masterstudium in Liturgie und promovierte anschließend im Fach Öffentliche Verwaltung. In seiner Heimatdiözese war er als leitender Pfarrer in sechs Gemeinden tätig. Seit 2019 ist er in Deutschland. Als Pfarrvikar war er in den Gemeinden Stuttgart-Ost, Wernau und Plochingen tätig.