Neuer Pfarrer in Trossingen: Robert Benni Marcose begrüßt

Nach nur zehn Wochen Vakanz wurde mit Robert Benni Marcose als leitender Pfarrer die Lücke in der Seelsorgeeinheit Trossingen geschlossen.
Mit einem mehr als zweistündigen Festgottesdienst, der kirchenmusikalisch auf höchstem Niveau von Kantor Edgar Blaas-Gienger an der Orgel und seinem Theresienchor, mitgestaltet wurde, ist Robert Benni Marcose am Sonntagmittag in sein neues Amt als Administrator und Pfarrer der Seelsorgeeinheit St. Theresia Trossingen, St. Georg Gunningen und Zu den heiligen Engeln Durchhausen eingeführt worden.